Tableaux des ventes au Royaume-Uni: Far Cry 6, Alan Wake Remastered arrivent dans le top 10, se vendant le mieux sur PS5

Une tendance que nous avons observée dans les graphiques physiques du Royaume-Uni au cours des deux derniers mois est que les jeux multi-générations et multi-plateformes ont tendance à mieux se vendre sur PlayStation 5. Dans la dernière ventilation, Far Cry 6 fait ses débuts à la deuxième place de la liste. , ayant vendu 47 pour cent des copies sur le nouveau matériel de Sony. De même, Alan Wake Remastered est sorti la semaine dernière et arrive cinquième dans le classement britannique. La version PS5 de l’ex-exclusivité Xbox représentait 63% des parts.

De toute évidence, les jeux multiformats ne sont pas toujours orientés vers la PS5 – Super Monkey Ball: Banana Mania en témoigne, se vendant facilement le mieux sur Switch la semaine dernière, faisant ses débuts en huitième position. Ailleurs sur le graphique, FIFA 22 est sans surprise toujours numéro un, tandis que GTA V s’accroche à la 10e place, malgré toutes les nouvelles versions.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 9 octobre 2021