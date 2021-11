Tableaux des ventes au Royaume-Uni: Call of Duty: Vanguard prend d’assaut le top 10, se vendant le mieux sur PS5

La série de jeux de tir à la première personne toujours populaire d’Activision peut être ennuyeuse avec ses sorties annuelles, mais ne sous-estimez jamais sa popularité. Call of Duty: Vanguard fait ses débuts dans le classement des jeux en boîte du Royaume-Uni tout en haut, faisant tomber FIFA 22 de son perchoir après plusieurs semaines en tant que numéro un. Le jeu de tir de la Seconde Guerre mondiale semble être une autre entrée réussie, et la stratégie marketing en cours de Sony avec la marque continue de porter ses fruits. Lors de la première apparition de Vanguard dans le classement, il se vend le mieux sur PlayStation 5, représentant 41% des parts.

Un peu plus bas, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est revenu dans le top 10 au numéro cinq. Cela semble être la version la plus fiable de Sony – chaque fois que les consoles PS5 arrivent sur les étagères, c’est presque toujours le jeu qui remonte. Quoi qu’il en soit, juste en dessous se trouve un autre titre de super-héros, Marvel’s Guardians of the Galaxy en sixième.

Une nouvelle version physique de Fortnite appelée Minty Legends Pack fait bouger les choses, faisant ses débuts en neuvième position, et Far Cry 6 termine les choses en 10e position. Pour ceux d’entre vous qui sont impressionnés par la longévité de Grand Theft Auto V dans les charts britanniques, vous serez intéressé de savoir qu’il est actuellement 15e, ce qui est aussi bas que nous l’avons vu depuis un certain temps. Avec la collection de remasters de GTA Trilogy presque là, cependant, Rockstar est loin d’être hors de la course.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 6 novembre 2021