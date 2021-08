Tableaux des ventes au Royaume-Uni: Aliens: Fireteam Elite frappe les exclusivités PS5 et PS4 dans le top 10

Les ventes de jeux physiques de la semaine dernière ont définitivement été une victoire pour Sony, car les trois premières places sont allées à un trio d’exclusivités PlayStation – Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Ratchet & Clank: Rift Apart et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Les nouvelles ne sont pas aussi bonnes une semaine plus tard, mais les titres first party sont toujours parmi les best-sellers.

Une performance dominante d’Aliens : Fireteam Elite le place tout en haut du peloton. Fait intéressant, il s’est mieux vendu sur PS5, avec 42% des parts. Avec cette nouvelle version et la disponibilité fluctuante du stock PS5, les jeux exclusifs de Sony sont descendus dans la liste. Miles Morales est cinquième, Ghost of Tsushima tombe à la neuvième place et Rift Apart est maintenant à la 12e place. Cependant, The Last of Us: Part II est réapparu pour prendre la 10e place; Les jeux de Sony sont tous en mouvement, semble-t-il.

Ailleurs, Marvel’s Avengers revient dans le top 10 en huitième position et Grand Theft Auto V gagne deux places en quatrième. Rien ne peut l’arrêter. Il est préférable de simplement l’accepter.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Tableaux des ventes au Royaume-Uni : semaine se terminant le 28 août 2021