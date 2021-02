Tableaux de vente du PlayStation Store: Hitman 3 Rivals Big Hitters au deuxième rang

IO Interactive ne plaisantait pas quand il a prétendu Hitman 3 a eu le plus grand lancement numérique de la franchise. Les graphiques de vente du PlayStation Store pour janvier 2021 viennent d’être dévoilés par Sony, et l’Agent 47 a pris la deuxième place sur les marchés américain / canadien et européen pour les jeux PlayStation 5. Il a été battu par Call of Duty: Black Ops Cold War dans le premier et FIFA 21 dans le second, mais voir le dernier épisode dans le monde de l’assassinat être si proche de la tête du classement doit être un succès pour le développeur danois. Le classement cohérent sur les deux territoires signifie que Hitman 3 a dépassé le titre Activision en Europe. Il l’a fait via des précommandes et seulement 10 jours de disponibilité en janvier.

Le gagnant du mois dernier, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales a glissé au troisième rang aux États-Unis et au cinquième en Europe, tandis que Demon’s Souls a terminé respectivement huitième et neuvième. En ce qui concerne les jeux PlayStation 4, les plus grands titres ont les trois premiers verrouillés. Call of Duty: Black Ops Cold War est le premier, Grand Theft Auto V est en deuxième et Minecraft en troisième – c’est le même positionnement exact dans les deux régions.

Comme d’habitude, Beat Saber a dominé le classement des ventes PlayStation VR des deux côtés de l’étang tandis que Call of Duty: Warzone et Rocket League continuent de rapporter de l’argent dans les deux premières places de la catégorie free-to-play. Pour une liste complète de tous les tableaux de ventes du PS Store de janvier 2021, rendez-vous sur le blog PlayStation.