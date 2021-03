T20: L’Inde bat l’Angleterre dans le deuxième match T20 par 7 guichets

Le deuxième match de la série 5 T20 a été disputé entre l’Inde et l’Angleterre au stade Narendra Modi d’Ahmedabad. En frappant d’abord, l’équipe d’Angleterre a donné à l’Inde un objectif de 165 points. Poursuivant la cible de 165 points, le capitaine indien Virat Kohli a marqué un invaincu 73 et Ishan Kishan a marqué 56 points.

Ishaan est devenu le deuxième Indien à mettre cinquante dans un premier match. C’était le 26e cinquante de la carrière du T20 de Kohli. En réponse à cela, Team India a perdu le match en perdant 3 guichets en 17,5 overs et en effectuant 166 points.

L’équipe d’Angleterre n’a pas pris un bon départ. Il a perdu le premier guichet de l’ouvreur Jose Butler sur la troisième balle de la toute première fin du match. Le quilleur rapide Bhuvneshwar Kumar a renvoyé Butler LBW. Après cela, Jason Roy et David Malan se sont associés à 63 courses pour reprendre l’équipe.

David Malan a marqué 24 points. Yuzvendra Chahal l’a renvoyé. Roy et Bairstow ont ajouté 27 points pour le troisième guichet. Ensuite, Morgan et Bairstow ont partagé un partenariat de 28 courses pour le quatrième guichet.

L’Angleterre a marqué 164 points pour la perte de 6 guichets. L’ouvreur Jason Roy a marqué les plus hautes manches de 46 points. Le capitaine Eoin Morgan a contribué 28 et David Malan a contribué 24 points. Spinner Washington Sundar et le lanceur rapide Shardul Thakur ont obtenu 2-2 guichets. Bhuvneshwar Kumar et Yuzvendra Chahal ont obtenu 1 à 1 guichets.

L’Inde a eu un très mauvais départ, ayant perdu le premier guichet sur la dernière balle du premier. L’ouvreur Lokesh Rahul a été licencié sans ouvrir de compte. Sam Karan l’a fait attraper. Virat Kohli et Ishaan Kishan ont géré les manches avec un partenariat de 94 sur 55 balles. Ishaan a marqué 56 points sur 32 balles. Adil Rashid l’a audacieux.

Pour l’Angleterre, Sam Karan, Chris Jordan et Adil Rashid ont pris 1 à 1 guichets.

Les deux équipes

Inde:

Lokesh Rahul, Ishaan Kishan, Virat Kohli (capitaine), Shreyas Iyer, Rishabh Pant, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Washington Sundar, Shardul Thakur, Bhuvneshwar Kumar, Yuzvendra Chahal.

Angleterre: Jason Roy, Jose Butler, David Malan, Johnny Bairstow, Ben Stokes, Eoin Morgan (capitaine), Sam Karan, Chris Jordan, Joffre Archer, Tom Karan et Adil Rashid.

