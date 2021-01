T pour Troy? Le meme de Vanessa Hudgens contre Donald Trump qui fait fureur

La semaine dernière, le monde a été témoin d’un événement malheureux aux États-Unis, où un groupe de manifestants a pris d’assaut le Capitole, situé dans la ville de Washington, avec l’intention d’intervenir dans l’officialisation de la victoire du président élu. Joe Biden à propos de l’actuel, Donald Trump, puisqu’ils ont signalé une fraude. Cela a conduit à divers incidents sur les lieux et a fait cinq morts, plusieurs blessés et arrestations.

Instantanément, les accusations d’être responsable de ce fait étaient pour le désormais ancien président Atout, puisqu’il a déclaré à plusieurs reprises sur Twitter que ses élections avaient été volées et qu’il a refusé de renoncer au commandement. Suivant ceci, le réseau social a décidé de fermer son compte officiel en raison du risque de nouvelle incitation à la violence, quelque chose que Paty Navidad a vécu récemment.

Le départ de Donald Trump Twitter a été une période qui a provoqué beaucoup de rires et de commentaires parmi les utilisateurs, mais c’était aussi l’époque des mèmes intelligents. Celui qui est devenu le plus viral dans le monde de la virtualité est celui qui a publié Vanessa Hudgens sur son compte Instagram, qui a également apporté de nombreux messages, comme Sophie Turner, star de «Game of Thrones». Regarde ça!

L’actrice s’est moqué du président avec un mème de ‘High School Musical’, le film de Disney qui l’a catapultée à la gloire. Dans l’image, vous voyez le personnage de Zac Efron lui mettre un collier et elle demande: «T pour Troy?, auquel il répond: « Non, Gabriella. Es T de Twitter a suspendu le compte de Trump ». Le message ajoute à propos de 20 mille commentaires et plus de 2 millions de likes.

En plus de l’image, dans la légende, il a écrit: « Enfin », dans une position claire qu’il était l’une des nombreuses personnes qui ont été indignées par les tweets de Donald Trump. Ce mème a également été reproduit sur Twitter, où, dans un message, il contient plus de 100 000 likes et 10 000 retweets.