T-Pain partage un article révélant combien les artistes gagnent grâce aux plateformes de streaming

T-Pain est devenu le dernier d’une longue lignée de musiciens à dénoncer les petits montants que les artistes gagnent grâce aux services de streaming.

Bien sûr, T-Pain et ses semblables ne luttent pas vraiment pour de l’argent, il y a certainement des gens plus durs que lui et d’autres musiciens, mais il y a certainement un débat intéressant à avoir sur les montants qui sont faits par les artistes via les plateformes de streaming , ainsi que la valeur de l’art en général.

Dans un article qu’il a sous-titré « juste pour que vous sachiez », le chanteur – connu pour son utilisation distinctive de l’autotune – a partagé le nombre total de flux qu’un artiste devrait obtenir sur certaines des plus grandes plateformes de streaming au monde pour créer un seul US dollar.

Le chiffre le plus choquant est peut-être celui de YouTube.

Comme nous le savons tous, il y a beaucoup d’argent à gagner sur YouTube.

Il suffit de regarder les modes de vie de certaines des plus grandes stars de la plateforme pour savoir qu’elles s’en sortent.

Cependant, selon les chiffres de T-Pain, vous auriez besoin d’obtenir 1 250 flux sur YouTube Music pour gagner de l’argent.

Cela étant dit, il convient de rappeler qu’il ne s’agit que d’un message partagé par T-Pain et que les chiffres pourraient ne pas être tout à fait exacts.

Selon HorairesInternational, YouTube Music paie 0,00735 € par flux, tandis que les flux vidéo rapportent 0,000069 €.

Le message de T-Pain souligne également que vous auriez besoin de 752 flux sur Pandora, 156 sur Deezer, 315 sur Spotify, 249 sur Amazon Music et 128 sur Apple Music pour rapporter un dollar.

Napster et Tidal Music ont le plus petit nombre de streams par dollar à 53 et 78 respectivement.

T-Pain a créé un débat plus vaste en partageant ces chiffres spéculatifs. Crédit : Alamy

D’après ce tableau, à tout le moins.

Pourtant, le débat est important car bien que T-Pain ait clairement d’autres formes de revenus telles que des performances live, des marchandises, des accords de marque et des contrats de label, il est une très petite minorité parmi les musiciens.

Les musiciens qui ne reçoivent pas les 10 millions de flux mensuels que T-Pain reçoit gagnent toujours le même montant pour leur art.

Il est sans aucun doute important que les plus grandes stars en parlent pour que tout le monde en ait pour sa part.

Pourtant, il a divisé l’opinion en ligne.

Une personne a dit : « Ce modèle n’est archaïque que pour les artistes qui sont nuls à faire de la musique,

« Sans parler de tout l’argent provenant des avenants, des accords de marque, de l’accord / du contrat du label, etc. Les artistes gagnent des tonnes d’argent en l’état. »

La chose folle à propos de ce graphique est que l’ARTISTE ne fait pas ce dollar. Il doit encore être scindé avec le label, le distributeur, etc. https://t.co/UELJGFnh6p – Michael Harriot (@michaelharriot) 29 décembre 2021

Mec est toujours bancaire. Selon Spotify, il gagne (10,3 M / 315 €) = 32 000 € par mois sur leur seul service, sans parler de tous les autres services de streaming. pic.twitter.com/Vwy3RroYjP – ArielAces (@ArielAces) 29 décembre 2021

Son collègue musicien Packy n’était pas d’accord avec cette évaluation. Il a déclaré : « Acheter des albums, des produits dérivés et des billets de concert de votre [sic] les artistes (en particulier les artistes indépendants) vont un LONG CHEMIN.

Une autre personne a écrit : « Cela décourage la croissance.

« Cela fait fuir les futurs talents. Il doit juste être durable.

« Nous n’avons pas non plus besoin d’un shakedown numérique via un intermédiaire numérique. »