SZA Smolders On « Good Days » avec les voix de sauvegarde de Jacob Collier

Alors que les fans de Rihanna harcèlent le magnat de Fenty avec « Where the album, sis? » questions, les partisans de SZA lui lancent les mêmes demandes. La chanteuse de Top Dawg Entertainment n’a pas sorti d’album studio depuis qu’elle a partagé sa première sortie Ctrl en 2017, et alors que SZA promet qu’elle travaille assidûment en studio, préparant de nouveaux morceaux R&B pour ses fans, beaucoup se sont impatients.

SZA nous a offert « Hit Different » en septembre avec un long métrage de Ty Dolla € ign, et elle revient avec son dernier single, « Good Days ». Si cette chanson semble un peu familière, c’est parce que le chanteur a tease le morceau à la fin du clip « Hit Different ». Le musicien anglais et artiste nominé aux Grammy Awards Jacob Collier a prêté sa voix pour aider à sauvegarder SZA sur « Good Days, alors diffusez le single et dites-nous si vous êtes impatient d’entendre le prochain projet de SZA.

Paroles de citations

Se sentir comme Job quand il a perdu sa merde

Je dois tenir mon propre, ma croix à porter seul, je

Ooh, a payé un accord, moyen de tuer l’ambiance

Je sais que tu aimes, cette merde devient bonne avec

Bébé, bébé, lourd sur ma merde d’esprit vide