SZA aperçoit que la nouvelle musique et les fans sont plus que prêts

Cela fait trois ans que SZA a sorti son premier album « Ctrl ».

Il y a eu une certaine confusion il y a des mois après que SZA ait exprimé des frustrations avec son label. La chanteuse de Top Dawg Entertainment est une artiste bien-aimée et son premier album studio en 2017 Ctrl est toujours un favori des fans. Les fidèles admirateurs de SZA la harcèlent à propos de son deuxième projet car ils veulent savoir quand ils peuvent s’attendre à un nouveau corpus de travail de la chanteuse R&B, mais parce qu’elle n’avait pas de réponses, SZA était un peu vexée.

Leon Bennett / Intermittent / « À ce stade, vous devez tous demander à Punch », a déclaré SZA à ses fans en août. Punch de TDE a été inondé de questions et a donné sa réponse: « Bientôt. » SZA laisse peut-être entendre que « bientôt » progresse plus vite que certains ne l’imaginent. Sur TikTok, SZA a partagé une vidéo qui montrait qu’elle travaillait dur en studio, même en visionnant un peu de nouvelle musique. La vidéo a été visionnée plus de 400 000 fois, il est donc clair que les fans de SZA sont prêts pour la chaleur. En 2020, le chanteur a abandonné les singles « The Other Side » avec Justin Timberlake et « Hit Different » avec Ty Dolla € ign. Elle a également été présentée sur Megan Thee Stallion’s Bonnes nouvelles piste «Freaky Girls». Découvrez les morceaux ci-dessous. @szarowe

