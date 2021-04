Système d’un Serj Tankian de Down sur Bolsonaro: « Le Brésil a besoin d’un adulte responsable » | 45S

Ah, mon Dieu. Serj Tankian, avant comme toujours, a décidé de commenter l’actuel président du Brésil, Jair Bolsonaro, notamment dans sa gestion lors de la pandémie de covid-19 dans ce pays sud-américain.

Lors d’un entretien avec le média brésilien Veja, Serj n’a pas hésité à commenter ce que le gouvernement Bolsonaro a fait, qu’il a qualifié de terrible.

«Trump a fait un travail terrible en répondant au COVID-19, tout comme Bolsonaro. J’ai passé une partie de l’année dernière en Nouvelle-Zélande et je pense qu’ils ont fait un travail formidable. Ils étaient transparents et responsables. Ils n’étaient pas guidés par de fausses informations. Évidemment, il y a une île, un petit pays, sans frontières terrestres. Je pense que le Brésil a besoin d’un adulte responsable et non d’une personne qui défie la science. J’espère que vous pourrez vous faire vacciner le plus tôt possible. J’ai moi-même été vacciné. Malheureusement, les mauvais dirigeants rendent difficile la lutte contre la pandémie », a-t-il déclaré.

Aussi, je parle de sa relation avec John Dolmayan.

«Nos différences concernent essentiellement la politique américaine. Il est un partisan de Trump. Je suis un partisan de Bernie Sanders. Nous sommes aussi des camarades de groupe et des beaux-frères. Nos enfants sont des amis très proches. Je dis toujours aux gens qu’il n’est pas rare d’avoir un beau-frère avec une mentalité politique différente, n’est-ce pas? Nous nous aimons tous les deux, malgré nos différences dans la politique américaine. Nous nous respectons en tant que personnes et artistes et nous continuerons de le faire. Aussi simple que ça.

Il semble que Tankian l’ait clair et, à son tour, respecte les opinions de ses coéquipiers.