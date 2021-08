System Redux pour PlayStation 4 et PlayStation 5

Bloober Team nous surprend avec un remastering d’une de leurs meilleures œuvres. Bienvenue dans notre revue d’Observer : System Redux.

Le studio polonais est devenu un expert des jeux vidéo de suspense et d’horreur. Sans surprise, il s’agit également d’autres œuvres telles que The Blair Witch, The Medium ou Layers of Fear. Par conséquent, ne soyez pas surpris de voir les choses les plus inquiétantes dans ce Analyse de l’observateur : System Redux.

Les gens de Bloober Team considèrent ce titre comme l’un de leurs meilleurs travaux. Pour cette raison, il y a quelques mois un remastering à la hauteur des consoles nouvelle génération a été retiré de la manche. Maintenant, enfin, nos PlayStation 4 et Xbox One reçoivent leur propre version.

Aussi, ne pensez pas qu’ils se soient limités à recouvrir le fichier d’une simple retouche graphique. Profitant de l’occasion, ils ont également décidé d’ajouter de nouvelles sous-histoires, en plus d’améliorer un peu la mécanique furtive. Bien qu’à mon goût, ceux-ci sont toujours laissés en place malgré le fait de donner plus de variété à l’aventure.

J’ai vu des choses que tu ne croirais pas

Pour ceux qui ne connaissent pas le titre, on se met dans la peau de Rutger Hauer lui-même, l’acteur qui a donné vie au mythique androïde de Blade Runner. Tenant compte du fait que nous sommes en 2084, dans un jeu vidéo à l’esthétique cyberpunk, ce papier lui va comme un gant.

Dans cette aventure, il incarne Daniel Lazarski, un atout de la police de Cracovie, en Pologne. Plus précisément, nous sommes connus en tant qu’observateurs, qui se trouvent être des membres dotés d’améliorations cybernétiques avec lesquelles ils peuvent examiner l’environnement à la recherche de preuves. Évidemment, avec ces compétences, leur fonction principale est d’enquêter et de clarifier les crimes auxquels ils sont confrontés.

Mais il y a encore plus, puisqu’ils ont même la possibilité d’accéder à l’esprit des criminels ou de leurs victimes. C’est des plus inquiétants, à tel point que le protagoniste doit prendre des médicaments pour ne pas perdre la raison ou confondre rêve et réalité. C’est là que Bloober Team nous offre les meilleurs moments de leur travail.

L’avenir des détectives

En gros, pour ceux qui n’ont pas joué à la version originale, il s’agit d’un simulateur de marche avec un décor futuriste de style Blade Runner. De cette façon et après avoir été confinés à l’intérieur d’un bloc d’immeubles, nous devrons élucider l’éventuel meurtre de notre fils.

Ainsi, aux commandes du protagoniste, nous allons donner un coup de pied à l’immeuble en porte à porte en demandant des informations à tous les locataires, comme si nous étions n’importe quel témoin de Jéhovah. En chemin, nous pouvons également fouiller dans tous les tiroirs et armoires que nous trouvons, ou scanner l’environnement à la recherche d’indices grâce à nos implants.

Tout cela, en pratique, nous offre une bonne mécanique d’enquête et de prise de décision qui peut nous aider à résoudre le cas principal ou certaines des missions secondaires qui peuvent également se présenter.

Rêves psychédéliques

De plus, et comme nous l’avons déjà mentionné, une autre capacité particulière de Daniel est de pouvoir accéder à la mémoire des autres. Lorsque nous faisons cela, nous pénétrons pleinement dans l’esprit du sujet, où la réalité est quelque peu altérée en se mélangeant à des éléments étrangers. Surtout si nous nous connectons à quelqu’un de mort.

Ces moments sont les meilleurs de l’aventure, puisque c’est là que le studio profite de son expérience dans d’autres titres d’horreur pour nous offrir des moments troublants et terrifiants, rapprochant le travail de l’horreur de survie.

La mauvaise chose est qu’à quelques reprises, dans ces cauchemars nous attend un gardien monstrueux qui nous éliminera s’il nous trouve. Nous n’aurons pas la possibilité de le tuer, nous n’aurons donc que la possibilité d’utiliser la furtivité. Malheureusement, ces phases sont sans aucun doute les pires d’Observer.

Et ce n’est vraiment pas parce qu’ils sont mal exécutés, mais à cause du fait qu’ils ne sont pas amusants et qu’ils ne font que couper le rythme de l’aventure. Cela m’ennuie de me plaindre de ce fait, car j’aime que dans les jeux, il y ait autant de situations différentes que possible. Mais dans ce cas particulier, il me semble qu’il y en a beaucoup.

En revanche, les différents ordinateurs que nous croiserons regorgent d’indices et de messages importants qui nous permettent d’avancer dans nos investigations. Mais aussi, dans chacun d’eux, un petit jeu de puzzle est installé. Encore une fois, cela semble inclus pour prolonger la durée de vie du jeu de manière quelque peu artificielle, bien qu’au moins celui-ci soit amusant.

Cadre superbe

Allant au cœur de cette revue d’Observer: System Redux, Bloober Team a réalisé une amélioration graphique plus qu’évidente avec cette remasterisation. Une meilleure modélisation des scènes et des objets, un éclairage plus réaliste ou des textures de meilleure qualité, sont quelques-unes des améliorations de cette nouvelle version.

N’oublions pas non plus les nouveaux effets visuels ou l’inclusion du Ray Tracing qui ajoute des reflets sur certaines surfaces comme les miroirs. Bien que sur Xbox One X et PS4 Pro, le ray tracing ne soit pas disponible, mais le reste des améliorations est maintenu. L’inconvénient est que le prix à payer pour cette augmentation de la qualité est des cadres moins stables.

Bref, cette version est une opportunité incroyable pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans ce petit bijou cyberpunk. Et si, d’un autre côté, vous faites partie de ceux qui avaient déjà terminé l’aventure de Daniel Lazarski, la section graphique remodelée et les nouvelles missions secondaires en font un moment idéal pour revenir dans cet univers si particulier.

Allons-y !