System Of A Down’s Serj Tankian & Rage Against The Machine’s Tom Morello Release Track Ensemble | 45S

Serj Tankian, chanteur de System of a Down, et Tom Morello, guitariste de Rage contre la machine, a lancé une nouvelle collaboration. C’est une reprise de la chanson « Natural’s Not In It » de Groupe de quatre.

Cette pochette fera partie de l’album « Le problème des loisirs: une célébration d’Andy Gill et de Gang of Four ». L’album est réalisé en hommage au guitariste Andy Gill, décédé en février 2020. De plus, l’album sortira le 14 mai.

Voici la collaboration entre Serj Tankian et Tom Morello.

A propos de Serj Tankian

Nous avons récemment publié une note sur le retour possible de System of a Down. Après la sortie de deux nouvelles chansons en novembre 2020, les fans se sont demandé si c’était la première étape d’un nouvel album. C’est alors que Serj Tankian et Shavo Odadjian en ont parlé et nous ont donné un peu d’espoir.