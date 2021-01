System of a Down: Serj Tankian et Shavo Odadjian parlent de la possibilité d’un retour | 45S

Nous sommes déjà habitués au fait que de temps en temps un membre de System of a Down Parlez du groupe, des raisons pour lesquelles ils n’ont pas sorti plus de matériel et de la moindre chance qu’ils ont vue pour qu’un nouvel album sorte. C’est pourquoi c’était surprenant quand, il y a quelques mois, le groupe a sorti deux chansons inédites: «Genocidal Humanoidz» et «Protect The Land». La raison était plus grande que les querelles internes: la guerre féroce entre l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la République d’Artsakh.

La réaction naturelle des fans, mis à part le frisson évident de voir leurs idoles réunies, était l’intrigue. Que signifiait tout cela? Serait-ce la lumière au bout du tunnel? Eh bien, la réponse du groupe n’était pas si encourageante, mais pas concluante non plus. Serj Tankian a expliqué que pour le moment il ne pouvait penser à rien d’autre qu’à la guerre, tandis que John Dolmayan a exprimé sa volonté de reprendre le travail avec le groupe mais qu’il ne dépendait pas que de lui. Un gâchis.

Heureusement, il semble que les semaines ne se soient pas écoulées en vain. Fin décembre de l’année dernière, Serj Tankian et Shavo Odadjian ont accordé une interview à Zane Lowe sur Apple Music et ont partagé leurs réflexions sur l’avenir proche du groupe. Se pourrait-il que le groupe propose de nouvelles chansons dans le but de collecter des fonds pour les victimes de la guerre?

Le premier à commenter fut Odadjian. Il a dit que « personnellement, dès le premier jour, même lorsque nous nous sommes séparés pendant un certain temps en 2005 et 2006, je suis toujours un partisan ». La confiance du bassiste a impressionné et il a clos sa réponse en disant que «tant que nous serons tous vivants, nous serons l’unité que nous sommes. Je suis toujours à l’intérieur.

Ensuite, Odadjian a expliqué que pour que cela se produise, il est nécessaire que les quatre membres soient sur la même longueur d’onde et satisfaits de leur travail. «C’est le facteur décisif pour savoir si nous devons ou non. En 15 ans, nous l’avons eu, et nous l’avons fait avec quelqu’un de moins encouragé. Si le cœur de quelqu’un n’était pas autant que les deux autres ou les trois autres ou l’autre, ce ne serait pas ce qu’il devrait être. Je dis tout ce que je dis, dans l’état d’esprit de, j’espère que nous ressentons tous la même chose à nouveau, pour le refaire.

À son tour, Serj Tankian a souligné qu’il était d’accord avec les déclarations de son partenaire et a ajouté que ce qui a rendu l’expérience de la sortie de deux nouvelles chansons avec SOAD si grande était la motivation derrière cela.

«C’est une chose de faire quelque chose pour vous-même et pour votre groupe et pour la musique elle-même ou comme vous voulez l’appeler, pour votre carrière ou pour votre entreprise; Et c’est une autre chose de le faire pour quelque chose de complètement extérieur à vous de toutes les manières: faire don des bénéfices. Et la chanson ou le groupe de chansons devient une partie de l’activisme, une partie forte de celui-ci », a expliqué Tankian, fier du travail accompli avec son groupe.

Mais que faudrait-il pour que ce ne soit pas l’actualité d’un jour, mais plutôt que l’on puisse parler du retour définitif tant attendu de System of a Down dans les studios? L’avenir est invisible. Nous allons voir ce qui se passe. L’ambiance est très positive. Tant que nous sommes sur la même longueur d’onde, nous pouvons continuer à faire les choses, si nous sommes sur la même longueur d’onde », a déclaré le chanteur, compositeur et activiste.

Si vous vous méfiez de notre transcription, vous pouvez voir la conversation complète ci-dessous.

Comme on le sait, le cas de System of a Down est très complexe. Bien que ses membres ne se disputent pas; Il existe des différences entre eux qui les empêchent de travailler ensemble sur de nouveaux matériaux. C’est pourquoi depuis 2005, année de la sortie de l’album en deux parties «Mezmerize / Hypnotize», ils restent dans une sécheresse d’enregistrement. Peut-être que cet événement récent peut mettre un terme à cette situation. On verra ce qu’il se passe.