System Of A Down publie un nouveau clip vidéo: « Genocidal Humanoidz » | 45S

Il est déjà ici. Après 15 ans d’attente, System Of A Down a publié un nouveau clip vidéo de l’une de leurs chansons les plus récentes et cela a réveillé la soif de rock de ses fans les plus fervents qui attendent depuis longtemps de nouveaux morceaux pour en profiter.

Cette vidéo s’est jointe à l’événement caritatif qui a été diffusé le 30 janvier 2021 afin d’aider les soldats arméniens, beaucoup d’entre eux ont été blessés avec des conséquences graves telles que la perte d’un membre, ceci à la suite du conflit entre l’Azerbaïdjan et Turquie, qui dure depuis de nombreuses années.

«Les soldats qui luttent pour la liberté de l’Artsakh et de l’Arménie ont été victimes de crimes de guerre aux mains de l’Azerbaïdjan, alors à l’initiative de la Turquie. Même après le cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020, les héros blessés dans le récent conflit continuent d’avoir un besoin urgent de prothèses, de traitements avancés et de soins médicaux », lit-on dans un communiqué publié à l’époque sur les réseaux sociaux.

«Nous vous souhaitons la bienvenue, ainsi que notre liste d’invités spéciaux, à vous joindre à nous ce samedi 30 janvier à 9 h 00 Pacifique / 12 h HE pour soutenir nos efforts, exclusivement sur notre chaîne YouTube. La première officielle de la vidéo de «Genocidal Humanoidz» suivra immédiatement l’événement en direct », est-il enfin précisé.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec «Genocidal Humanoidz», le dernier né de System Of Down.