System Of A Down publie sa nouvelle vidéo, ‘Genocidal Humanoidz’

OPI Vernis Infinite Shine - A Hush Of Blush - 15ML

Infinite Shine, la nouvelle gamme d'OPI propose une nouvelle formule « hybride » créée à partir du vernis à ongle OPI classique et du vernis semi permanent plébiscité pour sa brillance et sa tenue prolongée. Utilisation : 1. Une base pour protéger et faciliter l'adhésion 2. Une couleur ultra facile et rapide