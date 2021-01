System of a Down organisera un concert virtuel pour collecter des fonds | 45S

Rock sauvera la situation. System Of A Down a annoncé la réalisation d’un concert virtuel pour lever des fonds et, en même temps, ils en profiteront pour présenter le clip vidéo de l’une de leurs dernières chansons: «Genocidal Humanoidz».

Le groupe, à cette occasion, réalisera cet événement le 30 janvier 2021 afin d’aider les soldats d’Arménie, beaucoup d’entre eux ont été blessés avec des conséquences graves comme la perte d’un membre, ceci à la suite du conflit entre l’Azerbaïdjan. et la Turquie, qui se produit depuis de nombreuses années.

De même, l’année dernière, ils ont sorti «Genocidal Humanoidz» et «Protect The Land», deux nouvelles chansons après une absence de 15 ans sans sortir de nouveau matériel. A cette occasion, ces deux singles sont sortis dans le même but que cette fois, mais l’aide apparemment cette fois n’a pas suffi.

«Les soldats qui luttent pour la liberté de l’Artsakh et de l’Arménie ont été victimes de crimes de guerre aux mains de l’Azerbaïdjan, alors à l’initiative de la Turquie. Même après le cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020, les héros blessés dans le récent conflit continuent d’avoir un besoin urgent de prothèses, de traitements de pointe et de soins médicaux », lit-on dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«Nous organisons un événement de collecte de fonds en direct pour collecter des fonds pour réhabiliter et équiper les près de 1000 soldats qui ont perdu des bras et des jambes avec des prothèses qui changeront leur vie. Le financement profitera également à l’introduction d’une thérapie au laser innovante pour le traitement des brûlures chimiques au phosphore blanc et la réduction des cicatrices et des douleurs atroces. Tous les profits de la diffusion en direct seront reversés à cette cause. »

«Nous vous souhaitons la bienvenue, ainsi que notre liste d’invités spéciaux, à vous joindre à nous ce samedi 30 janvier à 9 h 00 Pacifique / 12 h HE pour soutenir nos efforts, exclusivement sur notre chaîne YouTube. La première officielle de la vidéo de «Genocidal Humanoidz» suivra immédiatement l’événement en direct », précise-t-on enfin.

Si vous souhaitez en faire partie, restez à l’écoute de la chaîne YouTube de SOAD.