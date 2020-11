Syrus Yarbrough de «  The Challenge  » révèle qu’il n’a gagné que 300 € par semaine sur le spectacle

Le défi l’acteur Syrus Yarbrough a admis qu’il n’était payé que 300 € par semaine quand il était Le monde réel: Boston en 1997.

Le versement de Boston n’était que la sixième saison de la série, qui a finalement enregistré 33 saisons et a lancé officieusement le genre de téléréalité. Les membres de la distribution des premières émissions de téléréalité ne commandaient généralement pas certains des chèques de paie sérieux comme on le voit aujourd’hui et Yarbrough a déclaré qu’il devait même renégocier son contrat pour gagner 300 € par semaine.

Les producteurs ont appelé Yarbrough pour voir s’il était prêt à rejoindre le casting, mais il a dit qu’ils n’avaient pas atteint son prix. «Ils ont changé le prix et la prochaine chose que vous savez, je vais», a-t-il raconté sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast. «Vous savez, ce n’était pas grand-chose, mais ils m’ont assuré que le montant d’argent que j’allais avoir du sens.

Le total s’élève à moins de 10000 € pour toute la saison

«De façon réaliste, pour que vous sachiez et que les gens veulent savoir, savez-vous combien nous avons fait pendant six mois de tournage?» Il a demandé. «Nous gagnions environ 300 € par semaine et c’était 24 semaines, je crois.»

«Donc, c’était moins de 10 000 € quand nous sommes partis», dit-il. «Ce qui est cool à ce sujet, c’est que je pense à ce chiffre dont je me souviens très bien de la journée où j’ai quitté la série, réservé un concert et gagné plus que ce que j’ai fait en six mois en environ une heure et demie.»

«Je savais ce qu’allaient être les 20 prochaines années de ma vie», a-t-il ajouté. «Être moi-même, faire du marketing, promouvoir et simplement diffuser les choses.» Comme Yarbrough, un grand nombre de personnalités de la télé-réalité ont utilisé la célébrité comme tremplin pour des projets en dehors de leur émission respective. Par exemple, Hannah Ferrier de Sous le pont de la Méditerranée vient de commencer une école de plaisanciers. Nombreuses femmes au foyer ont des étiquettes de vin, des soins de la peau et des lignes de vêtements aussi.

Vicki Gunvalson du ‘RHOC’ n’a pas été payée pour sa première saison

Vicki Gunvalson de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange a admis qu’elle n’avait pas gagné d’argent pour sa première saison de l’émission. «Je n’ai rien!» Gunvalson a déclaré sur son podcast Whoop It Up avec Vicki. «J’ai zéro, zéro. Vous devez donc payer votre cotisation.

«Là où les gens se trompent dans ce jeu, c’est tout à coup qu’ils gagnent 200 000 € et 300 000 € quand ils étaient Femme au foyer, » dit-elle. «Comme un vrai Femme au foyer. Et puis, tout à coup, ils reçoivent 300 000 € et ils donnent un coup de pied dans la rue pour les impôts et ensuite, ‘Oh au fait, vous n’avez gagné que 150 000 €.’ »

Beaucoup femmes au foyer ont lancé des entreprises après avoir été sur la série, Bravo a pensé et veut maintenant une coupe. Heather Thomson de Les vraies femmes au foyer de New York a révélé que Bravo inclut désormais la «clause Bethenny» dans les contrats des acteurs. «Là où les gens qui avaient des entreprises alors [Bravo] voulait posséder une partie de cette entreprise », a-t-elle déclaré sur le Dans la nature Podcast. Bethenny Frankel a lancé sa marque Skinnygirl lors de l’émission et a gagné des millions.