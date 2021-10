Synth Riders obtient une nouvelle chanson, mode dans la dernière mise à jour

Abonnez-vous à Push Square sur

Synth Riders semble être le cadeau qui continue à donner. Malgré le lancement du titre de rythme VR de Kluge Interactive avec une quantité impressionnante de contenu – quelque chose que nous avons remarqué dans notre critique – le titre ne semble pas se contenter de s’arrêter. Le dernier sur le dossier est un nouveau mode, Spiral, frappant PSVR le 28 octobre.

Spiral vous voit placé sur une scène cylindrique, pendant que vous inclinez la tête dans la direction appropriée, pour esquiver les obstacles, tout en profitant de l’action rythmique déjà exquise du jeu. Cela ressemble à une nouvelle façon sauvage de vivre l’action, et la meilleure partie? Tous chanson du jeu sera compatible avec Spiral au lancement.

Cela inclut la nouvelle chanson ajoutée au jeu avec la mise à jour, Aller! par le duo synthwave Dance with the Dead. De plus, comme il s’agit d’une mise à jour, le nouveau mode et la nouvelle chanson sont sans frais supplémentaires. Il s’agit du deuxième soutien majeur que le titre a reçu depuis son lancement PSVR – après un pack Muse DLC – et nous ne pourrions pas être plus heureux de le voir. En espérant que Kluge continue comme ça !

Que pensez-vous du nouveau mode ? Êtes-vous intéressé à sortir votre casque pour un autre essai ? Alliez-vous déjà jouer à Synth Riders de toute façon ? Donnez-nous un tour dans les commentaires.