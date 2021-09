Synth Riders accueille Muse avec un pack DLC disponible maintenant

Les synthétiseurs débarquent sur PlayStation VR le mois dernier et nous avons vraiment adoré. Synth Riders a été lancé avec une incroyable sélection de musique – même en actualisant les pistes verrouillées derrière un mur payant – et non seulement il avait une excellente boucle de jeu, mais aussi la meilleure solution VR pour les notes soutenues à ce jour. Nous avions hâte de voir quels packs de chansons étaient sur le dossier après le lancement du titre.

Eh bien, il s’avère que la réponse a été le retour bienvenu d’un visage familier : Muse. Avec quelques morceaux déjà dans le jeu –ainsi qu’une version « experience » de leur chanson « Algorithm » – les rockers britanniques reviennent avec un pack à eux tout seuls.

Alors que le pack a été lancé le 16 septembre pour les autres casques VR, le pack est désormais disponible sur PSVR et comprend cinq chansons, et bien sûr une nouvelle « expérience » mettant en vedette les interprétations absolument géniales de Synth Riders de clips musicaux interactifs. Si vous attrapez le pack, vous pouvez vous attendre à :

Starlight (C’est aussi la piste d’expérience)

Soulèvement

La démence

Moissonneurs

Pression

Un pack assez large donc, avec des chansons de nombreux albums du groupe plutôt que de se concentrer sur un ou deux. Êtes-vous intéressé à le ramasser? Cela vaut-il la peine de sortir votre fidèle casque ? Sonnez avec votre morceau Muse préféré dans les commentaires ci-dessous