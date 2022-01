Synopsis du film Bob’s Burgers révélé avant le début de la bande-annonce

Le synopsis du prochain Bob’s Burgers Film a enfin été révélé. Lors du match de football du championnat national universitaire de lundi soir, la première bande-annonce du projet sera publiée. En prévision de l’avant-première, la société de production du film, 20th Century Studios, a dévoilé une description de l’intrigue globale du film.

Selon le résumé, Bob et Linda Belcher vont faire face à des problèmes au restaurant qui pourraient finir par gâcher leur été. En même temps, leurs enfants Louise, Gene et Tina tentent de résoudre un mystère par eux-mêmes. De nombreux épisodes de la série ont plusieurs intrigues, les enfants et les adultes ayant chacun leur temps pour briller. Les deux histoires ressemblent à un épisode régulier de la série télévisée. Cette fois, le projet aura la même durée qu’un long métrage. Des blagues, des chansons et de la sincérité sont à prévoir dans le film. Comme le film, plusieurs épisodes de la série télévisée présentent des personnages qui se mettent à chanter.

Le synopsis du titre se lit comme suit : « Le film Bob’s Burgers est une comédie musicale-aventure-mystère animée sur grand écran basée sur la série primée aux Emmy Awards. L’histoire commence lorsqu’une rupture de conduite principale crée un énorme gouffre juste devant Bob’s Burgers, bloquant l’entrée indéfiniment et ruinant les plans des Belcher pour un été réussi. Alors que Bob et Linda luttent pour maintenir l’entreprise à flot, les enfants tentent de résoudre un mystère qui pourrait sauver le restaurant de leur famille. Alors que les dangers augmentent, ces outsiders s’entraident pour trouver de l’espoir et se battre pour revenir derrière le comptoir, là où ils appartiennent. »

À partir de l’émission télévisée créée par Loren Bouchard, qui en est actuellement à sa 12e saison, Bouchard décrit Le film Bob’s Burgers comme une « aventure épique » pour la famille Belcher. La distribution principale comprend le père Bob (H. Jon Benjamin), la mère Linda (John Roberts), la fille aînée Tina (Dan Mintz), le fils et l’enfant du milieu Gene (Eugene Mirman) et la plus jeune fille Louise (Kristen Schaal). Les autres membres de la distribution incluent le meilleur ami de la famille Teddy (Larry Murphy), l’inspecteur de la santé Hugo (Sam Seder), le propriétaire Calvin Fischoeder (Kevin Kline), le frère de Calvin Felix Fischoeder (Zach Galifanakis) et l’intérêt amoureux / rival de Gene Courtney Wheeler (David Wain ). Tous les acteurs du grand écran jouent également les mêmes personnages sur le petit écran. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas si d’autres personnages secondaires apparaîtront.





Après l’annonce du film en 2017, Bouchard a expliqué : « Nous sommes ravis d’être invités à apporter Les hamburgers de Bob au grand écran. Nous savons que le film doit gratter toutes les démangeaisons que les fans de la série ont jamais eues, mais il doit également fonctionner pour toutes les bonnes personnes qui n’ont jamais vu la série. Nous savons également qu’il doit remplir chaque centimètre de l’écran avec les couleurs, les sons et la texture légèrement grasse du monde de Bob, mais surtout, il doit emmener nos personnages dans une aventure épique. En d’autres termes, ce doit être le meilleur film jamais réalisé. Mais pas de pression, non ? »

Plusieurs retards ont repoussé la date de sortie initiale du 17 juillet. Le film Bob’s Burgers devrait faire ses débuts dans les salles le 27 mai 2021.





