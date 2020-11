Syndrome de stress COVID-19: cinq façons dont la pandémie affecte la santé mentale

Nous avons également observé que le stress élevé du COVID-19 est associé à des attitudes favorables envers la vaccination, l’utilisation d’équipements de protection individuelle et l’altruisme lié à la pandémie.

En plus de son impact stupéfiant sur le bien-être physique et la mortalité, COVID-19 a également un impact sans précédent sur notre santé mentale. De nombreuses études récentes ont montré des augmentations mondiales de la prévalence et de la gravité des dépression et anxiété ainsi qu’une augmentation du trouble de stress post-traumatique et de la toxicomanie. Ces augmentations découlent probablement de la changements dans la vie quotidienne on nous a tous demandé de faire des tentatives pour atténuer la propagation virale. Pourtant, les approches et diagnostics conventionnels de santé mentale ne saisissent pas pleinement les effets nuancés sur la santé mentale de cette pandémie. Ces approches peuvent ne pas être suffisantes pour guider l’élaboration de stratégies visant à faire face au fardeau de santé mentale en rapide augmentation de la pandémie.

En tant que psychologues cliniciens ayant une expertise dans les conditions liées à la peur et à l’anxiété ainsi que dans l’évaluation et le développement de traitements, notre équipe souhaitait essayer de comprendre pleinement les effets spécifiques de cette pandémie sur la santé mentale afin d’éclairer le développement de messages et de preuves efficaces en matière de santé publique. interventions basées sur les

Soutenu par un financement des Instituts de recherche en santé du Canada et de l’Université de Regina, nous avons mené une enquête longitudinale en population auprès d’un large échantillon de répondants canadiens et américains, avec des sondages administrés à la fin mars, à la mi-mai et au début juillet 2020. Sur la base de ces données, nous avons déterminé que l’impact sur la santé mentale du COVID-19 est mieux compris comme un syndrome à multiples facettes comprenant un réseau de symptômes interconnectés.

Échelles de stress COVID

En utilisant les données d’environ 7000 répondants collectées fin mars, nous avons développé, validé et publié notre Échelles de stress COVID. Ces échelles évaluent cinq caractéristiques principales du COVID-19 – stress lié: peur du danger et de la contamination, peur des conséquences socio-économiques néfastes, recherche de contrôle et de réconfort, xénophobie (discrimination envers les étrangers) et symptômes de stress traumatique (par exemple, cauchemars liés à une pandémie).

Étant donné que les cinq échelles étaient intercorrélées, elles peuvent également être additionnées pour fournir une indication globale des niveaux de stress liés à la pandémie.

le Échelles de stress COVID, maintenant traduit en 12 langues, offre une promesse généralisée en tant qu’outil pour mieux comprendre la détresse associée au COVID-19 et pour identifier les personnes ayant besoin de services de santé mentale. Une auto-évaluation en ligne qui fournit aux gens un la cote de gravité et les recommandations d’auto-assistance sont désormais disponibles.

Les cinq échelles de stress COVID sont intercorrélées; autrement dit, les symptômes mesurés par chacune des cinq échelles ont tendance à se produire ensemble. Cette observation a fourni une première preuve que les différents symptômes du COVID-19 la détresse liée peut être des facettes d’un syndrome. Nous avons évalué et confirmé cette idée dans une étude ultérieure.

le Syndrome de stress COVID est ancré par COVID-19 – les craintes liées au danger et à la contamination comme sa caractéristique centrale, avec les liens les plus forts avec la peur des conséquences socio-économiques néfastes et la xénophobie liée à la maladie (peur des étrangers qui pourraient être porteurs de l’infection).

La peur des conséquences socio-économiques néfastes était la deuxième caractéristique la plus centrale, soulignant l’importance des impacts de la pandémie sur la sécurité sociale et financière.

Les symptômes de stress traumatique étaient la troisième caractéristique la plus centrale et le plus fortement associée aux craintes de danger et de contamination et à la vérification et à la recherche de réconfort, suggérant un cercle vicieux dans lequel ces facettes du syndrome se nourrissent mutuellement. Par exemple, plus d’exposition au COVID-19 les nouvelles ou les médias sociaux peuvent conduire à une plus grande fréquence de cauchemars à propos du COVID-19 , ce qui, à son tour, augmente la peur de la contamination et alimente en outre la vérification des nouvelles et des médias sociaux pour obtenir des informations à jour.

Bien que moins centrale, la xénophobie a affecté les craintes de danger et de contamination, les conséquences socio-économiques et, dans une moindre mesure, la vérification et la recherche de réconfort, soulignant l’impact des croyances discriminatoires sur la réaction émotionnelle liée à la pandémie.

Empreinte considérable sur la santé mentale

Nos résultats préliminaires suggèrent que le pourcentage de la population touchée par le syndrome de stress COVID est important, avec l’empreinte de la santé mentale du COVID-19 dépassant l’empreinte médicale. Bien que 2% de notre échantillon aient déclaré avoir eu le COVID-19 et 6% connaissaient quelqu’un qui avait été infecté, 38% et 16% respectivement étaient classés comme ayant un COVID-19 modéré à sévère ou sévère détresse liée.

En bref, plus de 50% de la population ont signalé des niveaux de détresse considérablement élevés spécifiques à la pandémie. Des scores plus élevés étaient associés à des choses comme l’achat de panique, l’évitement excessif des lieux publics et des façons inutiles de faire face (par exemple, suralimentation et surutilisation de drogues et d’alcool) pendant l’auto-isolement.

Dans des études ultérieures, nous avons montré qu’un stress COVID élevé est également associée à une stigmatisation accrue des agents de santé et que la proportion importante de la population les troubles anxieux préexistants subissent plus d’effets négatifs que ceux qui ont des troubles dépressifs ou aucun problème de santé mentale.

Sur une note positive, nous avons également observé que COVID-19 élevé le stress est associé à des attitudes favorables à l’égard de la vaccination, à l’utilisation d’équipement de protection individuelle et à l’altruisme lié à la pandémie.

Avoir hâte de

Notre recherche a identifié ce qui semble être un réseau de symptômes interconnectés, un syndrome de stress COVID, avec la peur de la dangerosité du virus SRAS-CoV-2 au cœur, interconnecté avec des préoccupations socio-économiques, la xénophobie, les symptômes de stress traumatique et compulsif vérification et recherche de réconfort. Le syndrome, à son tour, est principalement associé à d’autres conséquences négatives sur la santé mentale et socialement perturbatrices telles que l’achat de panique, l’évitement excessif et les moyens inutiles de faire face pendant l’auto-isolement.

Nous prévoyons que le COVID-19 La pandémie évolue, tout comme les défis et les besoins du public en matière de santé mentale. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre tous les effets du stress lié au COVID et si ceux-ci changent à mesure que la pandémie progresse.

Des recherches sont également nécessaires pour comprendre l’impact perturbateur de l’antithèse du COVID-19 le stress, cela étant un mépris de la gravité du COVID-19 et ses conséquences.

COVID-19[feminine a généré un réseau complexe de réactions liées à la santé mentale. Le concept de COVID-19 Le syndrome de stress peut aider à développer la compréhension nuancée de ces réactions nécessaires pour développer des campagnes et des interventions ciblées et fondées sur des données probantes pour réduire son empreinte psychologique. Ces développements sont aussi essentiels pour réduire le bilan de santé mentale de la pandémie que la découverte d’un vaccin pour faciliter l’immunité.

Gordon JG Asmundson, Professeur de psychologie, Université de Regina

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

