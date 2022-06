Syndrome de Ramsay Hunt: quelle est la maladie dont souffre Justin Bieber

Le chanteur Justin Bieber a annoncé via son compte Instagram qu’il souffrait d’une paralysie faciale causée par le syndrome de Ramsay Hunt, ce qui entraînera la suspension de tous les concerts ultérieurs de sa tournée actuelle « Justice ». Dans une vidéo publiée sur son Instagram, Bieber a montré comment le côté droit de son visage ne pouvait pas bouger, il devait donc se reposer.

» Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas. Je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage, j’ai une paralysie complète de ce côté de mon visage », a-t-il déclaré dans la vidéo. »Pour ceux qui sont frustrés par les annulations de mes prochains spectacles, je ne suis pas physiquement capable de les faire. Évidemment, mon corps me dit de me calmer. »

Bieber a également ajouté qu’il faisait des exercices faciaux pour « revenir à la normale », mais il ne sait pas combien de temps ce processus prendra. Ses prochaines dates devaient avoir lieu à Washington et à Toronto plus tôt cette semaine, avec des concerts également prévus à New York et à Los Angeles dans les prochains jours.

Qu’est-ce que le syndrome de Ramsay Hunt ?

Ce syndrome est causé par le même virus que la varicelle, survenant lorsqu’une épidémie de zona affecte le nerf facial près des oreilles. Le syndrome de Ramsay Hunt peut provoquer une paralysie faciale et une perte auditive dans l’oreille affectée. Il est important de se rappeler que le virus de la varicelle ne quitte jamais complètement le corps, seuls les symptômes visibles disparaissent.

Le premier symptôme du syndrome est une éruption cutanée dans l’une des oreilles, qui s’accompagne d’une paralysie faciale temporaire du même côté de l’oreille où elle se produit. Plus tard, des difficultés à fermer les yeux commencent à être détectées, des déviations dans les bords des paupières et la mâchoire peuvent sembler floues, en plus de présenter une perte auditive temporaire.

Le syndrome de Ramsay Hunt a-t-il un remède?

Pour la tranquillité d’esprit des fans de Justin Bieber ou des personnes susceptibles de souffrir du syndrome, cela peut être inversé en utilisant un traitement rapide et approprié avec des antiviraux pouvant durer de cinq jours à une semaine. L’antiviral prescrit pour cette condition s’appelle l’acyclovir, et si la maladie développe des complications, les spécialistes peuvent prescrire des stéroïdes administrés par voie intramusculaire.

Pour le moment, Bieber n’a plus fait de déclarations concernant son état, mais il a remercié ses fans d’avoir compris son état actuel et l’annulation de ses prochains spectacles, puisque son médecin lui avait ordonné de se reposer pour son prompt rétablissement.