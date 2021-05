Syndrome de Guillain-Barré, la maladie neurodégénérative rare désormais associée au vaccin AstraZeneca

TCL Barre de son TCL TS6110

Passer de la TV au cinéma est désormais possible avec la Barre de son TCL TS6110, une enceinte longiligne conçue pour sublimer votre home cinéma. Une véritable plongée au coeur du son Laissez-vous porter par la puissance du son grâce à la Barre de son TCL TS6110. Complet, cet appareil est équipé d'un caisson de basse sans fil aussi pratique que performant. Ce caisson est un véritable plus pour la barre, puisqu'il accentuera la puissance des graves pour reproduire l'intensité de l'action le plus fidèlement possible. Il s'agit également d'un véritable atout pour les amoureux de musique. Vous aurez tout pour plonger au coeur du son avec la Barre de son TCL TS6110. En plus du caisson de basse, vous pourrez compter sur la technologie Dolby Audio Surround, un système dont la réputation n'est plus à faire. Cette technologie diffuse le son à 360 degrés pour que vous soyez en totale immersion et viviez vos films favoris comme si vous en faisiez partie. La puissance, un élément clé Toutes les avancées du monde n'y feront rien si votre soundsystem n'est pas équipé d'une puissance conséquente. Pour vous satisfaire, la Barre de son TCL TS6110 dispose d'une puissance audio de 240 watts. Vous aurez également de quoi ajuster le son à votre guise en fonction de vos contenus grâce à l' égaliseur prédéfini pour les films, la télévision ou la musique. La qualité de connexion étant cruciale, la Barre de son TCL TS6110 dispose d'un port HDMI équipé de la technologie Auto Return Channel, un système qui vous permet de bénéf