«Synchronique. Les limites du temps ‘: un voyage stimulant et lysergique à travers la quatrième dimension des créateurs de’ Infinity ‘

Si vous avez vu l’un des films précédents du duo scénariste / réalisateur Justin Benson et Aaron Moorhead, vous n’avez pas besoin de beaucoup plus de détails: la perplexité, le tripotage des conventions visuelles et narratives et la surprise de l’intrigue sont garantis. Alors ils l’ont fait dans le romantique et exaltant film monstre ‘Spring’, et dans le duo de voyage interdimensionnel connecté de ‘Resolution’ et de l’excellent ‘Infinity’, son meilleur film à ce jour.

Avec ‘Synchronic’ (disponible sur Filmin, Rakuten TV et il était prévu que également sur Amazon Prime Video, bien que cela ne semble pas être arrivé), ils continuent à se plonger dans une question qui les hante: comment afficher des états modifiés non seulement de l’esprit, mais aussi de la réalité physique. Et quand ils se croisent, est-ce que l’un déforme la perception de l’autre, et cela déchire le récit linéaire? Avec cette constante dans leur travail, il était clair que Benson et Moore finiraient par faire un film de voyage dans le temps plus courant.

« Synchronic » est peut-être le film le plus conventionnel du duo, ce qui n’en fait pas exactement un superproduction l’été. C’est conventionnel dans la même mesure que « Spring » était une couverture adolescent de «La femme panthère». En d’autres termes, c’est vrai, mais vous ne devriez pas non plus prendre quoi que ce soit pour acquis. Ici, le voyage dans le temps est produit par un hallucinogène puissant, ce qui est vrai que cela n’a pas beaucoup de sens (S’agit-il d’hallucinations ou de véritables promenades dans le temps?), Mais ça marche si on se laisse emporter par le rythme que Benson et Moorhead impriment sur le film.

Ici, deux ambulanciers paramédicaux – Jamie Dornan et Anthony Mackie, peu de temps avant de devenir l’un des visages les plus reconnaissables de Marvel aujourd’hui – rencontrent une série de morts bizarres et inexplicables dans la nuit de la Nouvelle-Orléans. Ils sont produits par un médicament qui affecte les jeunes utilisateurs, et Ils découvriront bientôt qu’il y a plus dans ce composé chimique qu’il n’y paraît au début..

Jusqu’aux sourcils de voyage dans le temps

Le principal problème avec ‘Synchronic’ est que les scénaristes et réalisateurs ont décidé de proposer des mécanismes très rigides (la manière de déterminer où et comment voyager dans le temps, combien de temps cela dure et quelles choses peuvent être emportées et rapportées d’autres époques), mais ils n’y ont pas beaucoup réfléchi pour en expliquer la nature. Les drogues sont souvent un dispositif d’intrigue paresseux, mais ici, cela va à l’extrêmeUne théorie erratique sur l’épine dorsale des voyageurs n’est pas très claire.

Dans l’ensemble, et si le spectateur suppose que ‘Synchronic’ ce n’est même pas à distance un ‘Primer’ en termes de respect rigoureux de la mécanique du voyage et des inévitables paradoxes, attendez un peu plus que divertissant. Les disquisitions du protagoniste sur les sources et le fonctionnement des voyages sont drôles et intrigantes et toutes sont renforcées par une grande Mackie, qui apporte de la conviction et quelques gouttes de drame à son personnage.

«Synchronique» gagne le tout, pour cette raison même, quand Moorhead et Benson se laissent emporter par l’approche sauvage, et ils jouent, par exemple, avec l’idée que les objets d’autres temps sont transférés dans le présent, ou qu’ils apparaissent exactement au même endroit, mais à un autre moment, avec les atterrissages brutaux qui en résultent. Les décès sont tous expliqués de cette façon, mais ils ne sont pas explicités dans le film, qui fournit quelques détails intéressants qui ajoutent de la complexité à l’histoire.

‘Synchronic’ est loin d’être le magnifique festival de confusion qu’est ‘Infinity’, mais il est intéressant que le film pose un point de départ fou et ne s’en sépare à aucun moment. Peut-être qu’il manque un peu de nerf ou un peu de mélodrame s’ajoute aux motivations des personnages, chacun avec un sac à dos de trop de traumatismes en remorque, mais l’ensemble est très agréable et un incontournable de la semaine pour le temps compulsif les consommateurs de voyages.