Symptômes longs du COVID-19: certains survivants sont hantés par une perte d’odeur et de goût

Le New York Times05 janv.2021 10:13:36 IST

Jusqu’en mars, quand tout a commencé à avoir un goût de carton, Katherine Hansen avait un odorat si vif qu’elle pouvait recréer presque tous les plats de restaurant à la maison sans la recette, simplement en rappelant les parfums et les saveurs. Puis le coronavirus est arrivé. L’un des premiers symptômes de Hansen était une perte d’odorat, puis de goût. Hansen ne peut toujours pas goûter la nourriture et dit qu’elle ne peut même pas tolérer de la mâcher. Maintenant, elle vit principalement de soupes et de shakes.

«Je suis comme quelqu’un qui perd la vue à l’âge adulte», a déclaré Hansen, un agent immobilier qui vit à l’extérieur de Seattle. «Ils savent à quoi devrait ressembler quelque chose. Je sais ce que ça devrait goûter, mais je ne peux pas y arriver.

Une diminution de l’odorat, appelée anosmie, est devenue l’un des symptômes révélateurs du COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. C’est le premier symptôme pour certains patients, et parfois le seul. Souvent accompagnée d’une incapacité à goûter, l’anosmie survient brutalement et de façon dramatique chez ces patients, presque comme si un interrupteur avait été basculé.

La plupart retrouvent leurs sens de l’odorat et du goût après leur guérison, généralement en quelques semaines. Mais chez une minorité de patients comme Hansen, la perte persiste et les médecins ne peuvent pas dire quand ou si les sens reviendront.

Les scientifiques savent peu de choses sur la façon dont le virus provoque une anosmie persistante ou sur la façon de la guérir. Mais les cas s’accumulent alors que le coronavirus balaie le monde, et certains experts craignent que la pandémie ne laisse un grand nombre de personnes avec une perte permanente d’odeur et de goût. La perspective a déclenché une ruée urgente parmi les chercheurs pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les patients perdent ces sens essentiels et comment les aider.

«De nombreuses personnes font de la recherche olfactive depuis des décennies et reçoivent peu d’attention», a déclaré le Dr Dolores Malaspina, professeur de psychiatrie, de neurosciences, de génétique et de génomique à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York. «COVID ne fait que bouleverser ce champ.»

L’odeur est intimement liée au goût et à l’appétit, et l’anosmie prive souvent les gens du plaisir de manger. Mais l’absence soudaine peut aussi avoir un impact profond sur l’humeur et la qualité de vie.

Des études ont lié l’anosmie à l’isolement social et à l’anhédonie, une incapacité à ressentir du plaisir, ainsi qu’à un étrange sentiment de détachement et d’isolement. Les souvenirs et les émotions sont intimement liés à l’odorat, et le système olfactif joue un rôle important bien que largement méconnu dans le bien-être émotionnel, a déclaré le Dr Sandeep Robert Datta, professeur agrégé de neurobiologie à la Harvard Medical School.

« Vous le pensez comme un sens esthétique supplémentaire », a déclaré Datta. «Mais quand quelqu’un se voit refuser son odorat, cela change la façon dont il perçoit l’environnement et sa place dans l’environnement. Le sentiment de bien-être des gens diminue. Cela peut être vraiment choquant et déconcertant.

De nombreux malades décrivent la perte comme extrêmement bouleversante, voire débilitante, d’autant plus qu’elle est invisible pour les autres.

«L’odeur n’est pas quelque chose auquel nous accordons beaucoup d’attention jusqu’à ce qu’elle disparaisse», a déclaré Pamela Dalton, qui étudie le lien entre l’odorat et la cognition et l’émotion au Monell Chemical Senses Center de Philadelphie. «Ensuite, les gens le remarquent, et c’est assez pénible. Rien n’est tout à fait pareil. »

Des scientifiques britanniques ont étudié les expériences de 9000 patients COVID-19 qui ont rejoint un groupe de soutien Facebook mis en place par le groupe caritatif AbScent entre le 24 mars et le 30 septembre. De nombreux membres ont déclaré qu’ils avaient non seulement perdu le plaisir de manger mais aussi de socialiser. La perte avait affaibli leurs liens avec les autres, affectant les relations intimes et les laissant se sentir isolés, voire détachés de la réalité.

«Je me sens étranger à moi-même», a écrit un participant. «C’est aussi une sorte de solitude dans le monde. Comme si une partie de moi manquait, car je ne peux plus sentir et ressentir les émotions de la vie quotidienne de base.

Un autre a dit: «Je me sens déconcerté – comme si je n’existais pas. Je ne peux pas sentir ma maison et me sentir chez moi. Je ne sens ni l’air frais ni l’herbe quand je sors. Je ne peux pas sentir la pluie.

La perte d’odorat est un facteur de risque d’anxiété et de dépression, de sorte que les implications de l’anosmie généralisée troublent profondément les experts en santé mentale. Malaspina et d’autres chercheurs ont découvert que le dysfonctionnement olfactif précède souvent les déficits sociaux dans la schizophrénie et le retrait social même chez les individus en bonne santé.

«Du point de vue de la santé publique, c’est vraiment important», a déclaré Datta. « Si vous pensez dans le monde entier au nombre de personnes atteintes de COVID, même si seulement 10% ont une perte d’odeur plus prolongée, nous parlons potentiellement de millions de personnes. »

Les effets les plus immédiats peuvent être d’ordre nutritionnel. Les personnes atteintes d’anosmie peuvent continuer à percevoir les goûts de base – salés, acides, sucrés, amers et umami. Mais les papilles gustatives sont des précepteurs relativement grossiers. L’odorat ajoute de la complexité à la perception de la saveur via des centaines de récepteurs d’odeur signalant le cerveau.

De nombreuses personnes qui ne peuvent pas sentir perdent l’appétit, ce qui les expose à un risque de carences nutritionnelles et de perte de poids involontaire. Kara VanGuilder, qui vit à Brookline, dans le Massachusetts, a déclaré qu’elle avait perdu 20 livres depuis mars lorsque son odorat a disparu.

«Je l’appelle le régime COVID», a déclaré VanGuilder, 26 ans, qui travaille dans l’administration médicale. « Il ne sert à rien de me livrer à des brownies si je ne peux pas vraiment goûter le brownie. »

Mais alors qu’elle plaisante à ce sujet, ajoute-t-elle, la perte a été pénible: «Depuis quelques mois, presque tous les jours, je pleurais à la fin de la journée.

Les odeurs servent également de système d’alarme primaire alertant les humains des dangers dans notre environnement, comme les incendies ou les fuites de gaz. Une diminution de l’odorat chez les personnes âgées est l’une des raisons pour lesquelles les personnes âgées sont plus sujettes aux accidents, comme les incendies causés par la combustion d’aliments sur la cuisinière.

Michele Miller, de Bayside, New York, a été infectée par le coronavirus en mars et n’a rien senti depuis lors. Récemment, son mari et sa fille l’ont précipitée hors de leur maison, disant que la cuisine se remplissait de gaz.

Elle n’avait aucune idée. «C’est une chose de ne pas sentir et goûter, mais c’est la survie», a déclaré Miller.

Les humains scrutent constamment leur environnement à la recherche d’odeurs signalant des changements et des dommages potentiels, bien que le processus ne soit pas toujours conscient, a déclaré Dalton, du Monell Chemical Senses Center.

L’odeur alerte le cerveau sur le banal, comme les vêtements sales, et le risqué, comme la nourriture avariée. Sans cette forme de détection, «les gens s’inquiètent pour les choses», a déclaré Dalton.

Pire encore, certains survivants du COVID-19 sont tourmentés par des odeurs fantômes qui sont désagréables et souvent nocives, comme les odeurs de plastique brûlé, d’ammoniac ou de fèces, une distorsion appelée parosmie.

Eric Reynolds, un agent de probation de 51 ans à Santa Maria, en Californie, a perdu son odorat lorsqu’il a contracté le COVID-19 en avril. Maintenant, dit-il, il perçoit souvent des odeurs nauséabondes dont il sait qu’elles n’existent pas. Les boissons diététiques ont le goût de la saleté; le savon et le détergent à lessive sentent l’eau stagnante ou l’ammoniaque.

«Je ne peux pas faire la vaisselle, ça me fait bâillonner», a déclaré Reynolds. Il est également hanté par des odeurs fantômes de chips de maïs et une odeur qu’il appelle «odeur de parfum de vieille dame».

Il n’est pas inhabituel que des patients comme Reynolds développent des aversions alimentaires liées à leurs perceptions déformées, a déclaré le Dr Evan R. Reiter, directeur médical du centre des odeurs et du goût de l’Université Virginia Commonwealth, qui a suivi le rétablissement de quelque 2000 patients COVID-19 qui ont perdu leur odorat.

Un de ses patients se rétablit, mais «maintenant qu’il revient, elle dit que tout ou presque tout ce qu’elle mange lui donnera un goût ou une odeur d’essence», a déclaré Reiter. Le dérangement de l’odorat peut faire partie du processus de récupération, car les récepteurs dans le nez ont du mal à se réveiller, envoyant au cerveau des signaux qui ont des ratés ou sont mal interprétés, a-t-il déclaré.

Après la perte d’odeur, «différentes populations ou sous-types de récepteurs peuvent être affectés à différents degrés, de sorte que les signaux que votre cerveau est habitué à recevoir lorsque vous mangez un steak seront déformés et peuvent faire croire à votre cerveau que vous mangez du caca de chien ou quelque chose d’autre qui n’est pas acceptable », a déclaré Reiter.

Les patients désespérés de réponses et de traitements ont essayé des thérapies comme l’entraînement aux odeurs: renifler des huiles essentielles ou des sachets avec une variété d’odeurs – comme la lavande, l’eucalyptus, la cannelle et le chocolat – plusieurs fois par jour dans le but de raviver l’odorat. Une étude récente portant sur 153 patients en Allemagne a révélé que la formation pouvait être modérément utile chez ceux qui avaient un fonctionnement olfactif inférieur et chez ceux atteints de parosmie.

Le Dr Alfred Iloreta, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge à l’hôpital Mount Sinai de New York, a commencé un essai clinique pour voir si la prise d’huile de poisson aide à restaurer l’odorat. Les acides gras oméga-3 présents dans l’huile de poisson peuvent protéger les cellules nerveuses contre d’autres dommages ou aider à régénérer la croissance nerveuse, a-t-il suggéré.

«Si vous n’avez ni odeur ni goût, vous avez du mal à manger quoi que ce soit, et c’est un énorme problème de qualité de vie», a déclaré Iloreta. «Mes patients, et les personnes que je connais qui ont perdu leur odeur, en sont complètement détruits.»

Reynolds ressent la perte le plus vivement lorsqu’il se rend à la plage près de chez lui pour marcher. Il ne sent plus l’océan ni l’air salin.

«Mon esprit sait ce que ça sent», dit-il. « Et quand j’y arrive, ce n’est pas là. »

Roni Caryn Rabin c.2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂