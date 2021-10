Symptômes étranges du cancer que vous devez connaître après qu’un adolescent avec des seins qui fuit découvre une tumeur au cerveau

En 2011, puis Jessica Buck, 18 ans s’est retrouvée dans une position malheureuse redoutée par les adolescents du monde entier – une peur de la grossesse.

Mais en fin de compte, la fuite de lait maternel qu’elle a découverte provenant de son propre corps s’est avérée signifier une réalité bien plus terrifiante.

Son début soudain de lactation n’était pas, en fait, le résultat de relations sexuelles non protégées, mais plutôt l’un des nombreux symptômes de tumeur cérébrale qu’elle venait de commencer à ressentir.

Dans les propres mots de la Britannique, aujourd’hui âgée de 24 ans, elle a décrit son choc initial :

« J’ai dû mettre du mouchoir dans mon soutien-gorge. Je travaillais à temps partiel comme assistante de vente au détail et j’ai continué à aller aux toilettes, réalisant que mon soutien-gorge était humide. Il y avait un liquide blanc et laiteux qui sortait de mes seins. Je pensais que c’était quelque chose ça n’arrive qu’aux femmes enceintes…

… J’ai commencé à mettre des cotons ou des mouchoirs à l’intérieur de mon soutien-gorge, ce qui était gênant, car j’essayais constamment de le cacher. J’ai parlé à ma mère et lui ai demandé : « Est-ce normal ? » Elle m’a envoyé directement chez le médecin. Je ne savais pas quoi penser. »

Après avoir subi plusieurs tests, une IRM a révélé une tumeur de la taille d’un pois, heureusement non cancéreuse, dans son hypophyse.

L’hypophyse est souvent appelée la « glande maîtresse » de notre corps, « parce que ses hormones contrôlent d’autres parties du système endocrinien, à savoir la glande thyroïde, les glandes surrénales, les ovaires et les testicules ».

Selon la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis :

« L’hypophyse contrôle des fonctions corporelles importantes et le système hormonal. C’est une saillie à la base du cerveau et de la taille d’un pois ou d’une cerise… [which] repose bien protégé dans une petite cavité des os crâniens, au niveau du nez et au milieu de la tête… »

« Avec l’hypothalamus, il contrôle « le système nerveux involontaire, qui gère l’équilibre de l’énergie, de la chaleur et de l’eau dans le corps. La température corporelle, le rythme cardiaque ou la quantité d’urine sont tous régulés de cette façon, par exemple, tout comme le sommeil, la faim et la soif.

L’hypophyse produit également une série d’hormones qui contrôlent la plupart des autres glandes hormonales du corps ou qui ont un effet direct sur des organes spécifiques. »

La tumeur de Jessica signalait à son corps une surproduction d’une hormone appelée prolactine, qui est responsable de la production de lait dans les seins d’une femme après l’accouchement.

Une fois diagnostiquée, Jessica a eu le choix de subir une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur ou de prendre des médicaments pour réduire la taille de la croissance et contrôler les symptômes, qui comprenaient également l’épuisement, les étourdissements et les maux de tête.

Elle a choisi d’essayer des médicaments et a commencé à prendre de la cabergoline, « qui bloque la sécrétion de prolactine par l’hypophyse et, rapidement, ses symptômes sont devenus plus contrôlés ».

Elle a essayé d’arrêter l’intervention médicamenteuse en 2015, mais après le retour de ses symptômes et la reprise de la croissance de la tumeur, elle a repris son traitement.

Jusqu’à présent, son traitement permet de garder son état sous contrôle et elle a commencé une carrière d’agent immobilier (dont elle a depuis pris sa retraite) et a beaucoup voyagé à travers le monde, ainsi que pour créer son propre blog – Journeys With Jessica – et devenez un ambassadeur de The Pituitary Foundation, qui fournit un soutien et des informations aux patients, à leurs familles, à leurs amis et aux soignants.

Elle a des inquiétudes persistantes pour sa fertilité à l’avenir.

« Quelques mois après le diagnostic », elle a dit, « On m’a dit que le prolactinome peut causer des problèmes de fertilité. J’étais si jeune quand on m’a diagnostiqué que les bébés n’étaient pas vraiment sur mon radar, mais j’ai toujours voulu être maman. C’est quelque chose qui est si important pour moi. Je on nous a dit que nous traverserions ce pont quand nous y arriverions… »

« J’ai regardé en ligne et beaucoup de gens ont dit qu’ils avaient la maladie et ont continué à avoir des enfants, ce qui est formidable. Je crains que si j’étais enceinte, je ne pourrais pas prendre le comprimé et cela pourrait causer la tumeur pour grandir — me rendant à nouveau malade. Il existe différents médicaments qui ne sont pas aussi efficaces, mais je devrais vraiment travailler avec mon équipe et avoir un plan en place avant d’essayer de tomber enceinte. «

Il existe plusieurs types de tumeurs cérébrales, cancéreuses et non cancéreuses, à connaître.

Certains des signes et symptômes les plus courants sont les suivants :

Maux de tête (généralement pire le matin)

Nausée et vomissements

Modifications de la parole, de la vision ou de l’audition

Problèmes d’équilibre ou de marche

Changements d’humeur, de personnalité ou de capacité de concentration

Problèmes de mémoire

Secousses ou contractions musculaires (crises ou convulsions)

Engourdissement ou picotements dans les bras ou les jambes

Il est important de noter que : « Le plus souvent, ces symptômes ne sont pas dus à une tumeur au cerveau. Un autre problème de santé pourrait les causer. Si vous présentez l’un de ces symptômes, vous devez en informer votre médecin afin que les problèmes puissent être diagnostiqués et traités. «

La rédactrice en chef adjointe Arianna Jeret, MA/MSW, a été présentée dans Cosmopolitan, The Huffington Post, Yahoo Style, MSN, Fox News, Bustle, Parents, etc. Trouve-la sur Twitter ou sur Instagram pour en savoir plus.