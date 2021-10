Sylvester Stallone termine le tournage de The Expendables 4

C’est une enveloppe pour Sylvester Stallone sur Les consommables 4. Bien qu’il semble que l’acteur venait de commencer le tournage de la suite à venir, un nouveau post sur Instagram du tournage voit Stallone annoncer qu’il en a terminé avec toutes ses scènes en tant que Barney Ross. Il suggère également qu’il pourrait en avoir fini avec la franchise avec ce travail terminé. Vous pouvez jeter un œil à la publication Instagram ci-dessous, qui comprenait une légende qui disait : « Consommables finale pour moi. Aujourd’hui, c’est mon dernier jour de tournage… En route pour la maison. Alors ils y vont. »

« Eh bien, ils viennent de terminer une cascade très réussie, et il est temps de passer à autre chose », Sylvester Stallone dit dans la vidéo. « Ce sera mon dernier jour, alors j’en profite, mais c’est toujours aigre-doux. C’est quelque chose auquel vous êtes tellement attaché. Je suppose que cela fait environ 12 ans et que je suis prêt à passer le relais à Jason , entre ses mains compétentes. »

Stallone ajoute : « La plus grande chose est de pouvoir proposer des films et du divertissement et peut-être qu’il y a un petit message là-dedans parce que ce que j’essaie de transmettre dans mes films à succès, c’est la touche humaine, le lien. Pas tellement l’action, l’action est évident, mais juste en relation avec le public d’une manière qu’il puisse s’identifier à la mission avec les personnages à portée de main. Donnez un sens à cela. Juste fournir une évasion et j’espère qu’il y a un petit quelque chose en plus là-dedans. C’est le dur partie : cœur, énergie et humour. »

Alors qu’il termine ses dernières scènes, Sylvester Stallone dit qu’il rentrera aux États-Unis le lendemain. Il note également qu’il « se prépare à accepter le prochain défi », quel qu’il soit. Stallone ne dit pas carrément qu’il s’agit de sa dernière apparition dans un Consommables film, mais le discours sonne comme un adieu à Barney Ross. En tout cas, avec un travail bien fait, Stallone semble vouloir s’attaquer à quelque chose de nouveau avec son prochain projet.

Stallone quittant le plateau peut également signifier que nous aurons des mises à jour moins fructueuses sur Les consommables 4 à partir de maintenant. Sly était très ouvert avec ses abonnés Instagram sur les progrès du film, offrant divers aperçus et mises à jour en cours de route. Il a récemment publié une vidéo de tournage montrant la chorégraphie de combat d’une scène de bagarre dans un bar. Il a également montré des photos de lui avec Jason Statham et Dolph Lundgren.

Seule une poignée de stars de la franchise reviennent pour Les consommables 4, au moins cela a été officiellement confirmé à ce stade. Cela inclut Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren et Randy Couture. Les nouveaux venus dans le casting incluent Megan Fox, Curtis « 50 Cent » Jackson, Tony Jaa et Andy Garcia. Scott Waugh réalise le long métrage en utilisant un scénario de Spenser Cohen, Max Adams et John Joseph Connolly.

Les consommables 4 devrait être publié par Lionsgate dans le courant de 2022, mais il n’a pas encore de date de première officielle. Son titre provisoire est Histoire de Noël, faisant référence au personnage de Statham, Lee Christmas, qui correspond aux commentaires de Stallone sur le fait de passer le relais à Jason. Le titre définitif n’a pas encore été dévoilé.

Sujets : The Expendables : une histoire de Noël