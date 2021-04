Sylvester Stallone termine la coupe du réalisateur de Rocky IV

Sylvester Stallone a enfin terminé sa nouvelle coupe de réalisateur de Rocky IV. L’automne dernier, Stallone – le réalisateur, l’écrivain et la star de la suite acclamée – a annoncé que l’édition coupée d’un réalisateur du film était en préparation pour célébrer son 35e anniversaire. À l’époque, Sly avait taquiné que la coupe du réalisateur serait publiée en novembre pour coïncider avec la sortie en salle de la coupe originale.

Tandis que Sylvester Stallone a raté sa date de sortie prévue pour le Rocky IV du réalisateur en novembre dernier, la bonne nouvelle est que le nouveau montage est dans la boîte. Sur Instagram, Stallone a publié une nouvelle vidéo de lui-même apportant la touche finale à la coupe du réalisateur. La légende de la vidéo se lit comme suit: « Dernier jour pour terminer ROCKY 4 !!! Préparez-vous à RUMBLE !!! »

« Ce n’est jamais complet. Je l’ai déjà dit, vous pouvez revenir en arrière et voir un film que vous avez fait il y a 50 ans et dire » Je dois le rééditer. » Et chaque réalisateur ressent la même chose », explique Stallone dans le clip. Il explique également comment la plupart des cinéastes n’ont jamais la chance de terminer les films comme ils l’avaient prévu, ce qui lui fait se sentir assez chanceux d’avoir eu l’occasion de revenir et de faire exactement cela avec Rocky IV.

« Il ne s’agit pas de faire un film, il s’agit de refaire », dit Stallone. « Malheureusement, vous manquez de temps, vous manquez d’argent. Ils vous jettent fondamentalement hors de la pièce. Donc, par conséquent, vous n’avez aucune chance, mais sur celui-ci, j’ai finalement eu une chance, alors je ‘ Je me sens bien à ce sujet. «

le Rocky IV la coupe du réalisateur présentera de nouvelles images non vues dans le film original, comme une nouvelle scène de combat entre Rocky Balboa (Stallone) et Ivan Drago (Dolph Lundgren). Une autre différence majeure est que le robot pour animaux de compagnie de Paulie ne sera plus présenté dans le film, car Stallone ne pensait pas que la scène correspondait à ce qu’il avait vraiment en tête pour la suite.

« Le robot va à la casse pour toujours, plus de robot », avait précédemment déclaré Stallone sur Instagram, confirmant que le pauvre SICO avait été licencié. La décision a suscité une réponse du fondateur d’International Robotics et acteur de la voix de SICO, Robert Doornick, qui a affirmé que Stallone avait coupé les scènes du robot afin d’économiser de l’argent sur les redevances payées à Doornick pour l’utilisation du robot dans la sortie en salle.

C’est peut-être la dernière fois que nous verrons de nouvelles images de Stallone dans le rôle de Rocky Balboa, même si les scènes datent de plusieurs décennies. Il a été récemment révélé que Stallone ne reviendrait pas en tant qu’étalon italien dans Credo III après être apparu dans les deux premiers films. Pourtant, Stallone a également exprimé son désir de faire un nouveau Rocheux film avec Balboa prenant un nouveau protégé et essaie de développer une série préquelle en suivant le jeune Rocky dans les années précédant le premier film.

Pour le moment, on ne sait pas quand le « Stallone Cut » de Rocky IV sera publié, mais espérons que ce sera plus tôt que tard maintenant que Sly a terminé l’édition. Cette nouvelle nous vient de Sylvester Stallone sur Instagram.

Sujets: Rocky 4, Rocky