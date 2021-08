Sylvester Stallone Super hero bon Samaritain fixe la date de sortie 2022

Malheureusement, le public devra attendre un peu plus longtemps avant de voir l’icône d’action Sylvester Stallone se déguiser en super-héros samaritain, la date de sortie du film étant désormais fixée au 26 août 2022. Le film, qui trouve Stallone en tant que super-héros âgé qui a mystérieusement disparu, devait initialement ouvrir cet été, mais en raison des circonstances actuelles, il a pris une boule de démolition. aux sorties en salles, cela a dû être reporté.

Dirigé par Overlord Julius Avery et produit par Sylvester Stallone et Braden Aftergood d’après un scénario de Bragi F. Schut, samaritain suit un jeune garçon qui part à la recherche d’un super-héros mythique qui aurait disparu après une bataille épique il y a vingt ans. L’acteur a beaucoup fait la promotion du film sur les réseaux sociaux au cours de la dernière année, et d’après ce qui a été montré jusqu’à présent samaritain ressemble à une approche introspective fondée sur le genre des super-héros et sonne comme le véhicule parfait pour le Rambo Star.

Euphorie L’acteur et jeune prodige de la boxe Javon « Wanna » Walton jouera aux côtés de Stallone, le nouveau venu se rendant sur les réseaux sociaux au début de cette année pour annoncer son implication et son enthousiasme à l’idée de travailler aux côtés de la légende de l’action. Les autres membres de la distribution incluent Martin Starr, star de la comédie de HBO Silicon Valley ainsi que la comédie En cloque et sortie MCU Spider-Man : Retrouvailles. L’acteur Pilou Asbæk, mieux connu pour son rôle d’Euron Greyjoy dans Le Trône de Fer, Dascha Polanco, qui a joué Dayanara Diaz sur Netflix Orange est le nouveau noir, et enfin le match de Ender et Les rois de l’été star Moises Arias.

Le tournage de Samaritain s’est terminé en novembre 2020 et est basé sur une idée originale et un scénario de Salle d’évasion l’écrivain Bragi F. Schut. Après avoir été annoncé en tant que directeur du projet, Julius Avery était impatient de déclarer son enthousiasme, notamment lorsqu’il s’agit de travailler avec Sylvester Stallone. « Sly est un de mes héros, je suis incroyablement ravi de travailler avec un acteur aussi emblématique sur ce projet très spécial avec Balboa Productions et MGM », avait-il déclaré à l’époque.

Avery n’a pas tardé à vanter le rôle super-héroïque de Stallone dans le projet en disant: « Nous n’avions pas vraiment de super-héros. Nous n’avions que des héros d’action. Et Sly était la chose la plus proche que nous ayons d’un super-héros. Alors pour le mettre dans un film de super-héros ? C’est frais et cool et quelque chose que les gens vont adorer. C’est un grand film d’événement – nous voyons nos héros botter le cul. Nous allons voir Sly faire des choses qu’il n’a pas faites dans un longtemps, et d’une manière vraiment inventive. Il a 73 ans ! Je suis étonné de ce qu’il fait réellement. Je vous le dis, la plupart des gars dans la vingtaine ne seraient pas capables de faire ce que Sly fait dans ce film . »

Jusqu’à la sortie de samaritain l’année prochaine, Sylvester Stallone peut actuellement être vu voler la vedette dans un exemple très différent du genre de bande dessinée comme la voix de King Shark dans le réalisateur James Gunn La brigade suicide. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Box Office Mojo.

Sujets : Samaritain