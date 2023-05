Sylvester Stallone sera de retour pour le redémarrage de Cliffhanger

UN Suspense le redémarrage est en cours et Sylvester Stallone est sur le point de revenir en tant que Ranger Gabriel « Gabe » Walker, rapporte Deadline. Stallone a joué dans le thriller d’action original de 1993 en tant qu’alpiniste tourmenté qui devient par inadvertance une partie d’un braquage qui a mal tourné après avoir répondu à un faux appel de détresse. Le redémarrage est écrit par Mark Bianculli (Chasseurs), avec Les anges sont tombés Directeur Ric Roman Waugh à bord pour diriger.





« Ayant grandi avec les plus grands films d’action des années 80 et 90, travaillant moi-même sur beaucoup d’entre eux, Cliffhanger était de loin l’un de mes spectacles préférés. Être à la tête du prochain chapitre, escalader les Alpes italiennes avec la légende lui-même, Sylvester Stallone, est un rêve devenu réalité », a déclaré Waugh dans un communiqué. « Ce sera un grand défi et une explosion pour amener cette franchise vers de nouveaux sommets, une responsabilité que je ne prends pas à la légère. »

Le film sera produit par Original Film de Neal H. Moritz, mieux connu pour Le rapide et le furieux franchise, aux côtés de Stallone et Braden Aftergood sous leur bannière Balboa Productions. Waugh, Ana Lily Amirpour, Chance Wright, Gianluca Chakra et Hisham Alghanim seront les producteurs exécutifs. Le casting du prochain film est actuellement en cours.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je n’oublierai jamais le frisson que j’ai ressenti en regardant Sylvester Stallone dans Cliffhanger. Je suis incroyablement excité de travailler avec lui et Ric Waugh pour continuer l’histoire de Gabe Walker et présenter cette histoire emblématique à une nouvelle génération de cinéphiles du monde entier, » dit Moritz.

Le 1993 Suspense a été réalisé par Renny Harlin, à partir d’un scénario co-écrit par Stallone et Michael France. Le film mettait en vedette John Lithgow, Michael Rooker et Janine Turner, et a rapporté 255 millions de dollars dans le monde.





Les prochains projets de Sylvester Stallone

Amazon Premier

En plus du prochain redémarrage, Stallone a plusieurs projets en cours. Il est sur le point de jouer dans le film de comédie d’action Jamais trop vieux pour mourir pour Amazon Studios, où il incarne un agent secret à la retraite vivant dans une maison. Stallone joue actuellement dans la série policière acclamée par la critique de Taylor Sheridan Roi de Tulsa. L’émission Paramount+ a été renouvelée pour une deuxième saison en novembre.

Plus tard ce mois-ci, Stallone, sa femme, Jennifer Flavin, et leurs trois filles, Scarlet, Sixtine et Sophia, apparaîtront sur Paramount+. La famille Stallone. L’émission de téléréalité débute le 17 mai. Sur grand écran, Stallone apparaîtra ensuite dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, sortie ce vendredi. Cet automne, le public verra son retour à Les consommables franchise en tant que Barney Ross dans Les Consommables 4.

Stallone est à l’origine de plusieurs rôles de film mémorables, à commencer par son interprétation du boxeur outsider Rocky Balboa en 1976. Rocheux. Stallone a écrit le scénario du film et, pour son travail devant et hors caméra, il a remporté deux nominations aux Oscars pour le meilleur scénario et le meilleur acteur. En 2015, il a reçu le Golden Globe Award pour avoir incarné le personnage dans Credo. Le succès Rocheux La franchise comprend divers films qui ont rapporté 1,7 milliard de dollars dans le monde. Stallone a également joué le rôle du soldat John Rambo dans cinq films de 1982 à 2019.