Sylvester Stallone sera dans The Suicide Squad

« Le Suicide Squad » Il devient l’un des films qui fait le plus parler de lui dans le monde immédiat du cinéma. Et c’est que, sans même avoir été sorti, le film a déjà retombées, « Pacificateur », une série télévisée qui jouera John Cena. Désormais, James Gunn a partagé sur son compte Instagram officiel, la signature de l’un des acteurs les plus emblématiques du film.

Il s’agit du grand Sylvester Stallone, dont la participation au film a été confirmé par James Gunn lui-même. Pour le moment, on ne sait pas quel rôle il jouera dans ce nouveau film, mais le réalisateur a accueilli l’acteur avec ce message: « J’aime toujours travailler avec mon ami Sylvester Stallone, et notre travail aujourd’hui sur «The Suicide Squad» n’a pas fait exception. Même si Sly est une star de cinéma emblématique, ce que beaucoup de gens ne savent toujours pas, c’est qu’il est un acteur fantastique. « .

Alors, encore un nom pour un casting incroyable dans lequel on peut retrouver des acteurs de la stature de Margot Robbie, qui va réinterpréter à son emblématique Harley Quinn, Idris Elba, Pete Davidson, John Cena susmentionné, Michael Rooker… un casting plein de stars pour diriger cette nouvelle version de la Suicide Squad, qui, comme on l’a déjà vu dans les premières avant-premières du film, il sera beaucoup plus fidèle aux bandes dessinées et au ton de la même chose.

Le film Il sortira le 6 août 2021, si tout se passe bien, et pour « Peacemaker » pour le moment nous n’avons pas de date de sortie, même si elle a déjà ajouté à ses premières signatures.

