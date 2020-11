Sylvester Stallone remercie tout l’équipage samaritain après avoir terminé son aventure de super-héros

Sylvester Stallone, superstar d’action et icône hollywoodienne, rejoindra bientôt la liste toujours croissante des super-héros cinématographiques dans le prochain samaritain, et l’acteur s’est maintenant tourné vers les médias sociaux pour célébrer la fin du tournage. Partageant une vidéo de lui-même se promenant sur le plateau de cette manière imposante que lui seul peut, Stallone a pris le temps de remercier les acteurs et l’équipe d’avoir terminé le film dans des circonstances aussi difficiles.

«Je vais manquer de travailler sur cette production avec les acteurs et l’équipe et l’attention portée à chaque détail par notre merveilleux réalisateur Julius Avery et le producteur Brandon Aftergood et notre armée intrépide de cascadeurs. Toute l’équipe a été testée jusqu’à la dernière personne chaque jour pour Covid qui se sont élevés à des milliers et des milliers de tests et nous sommes passés comme des champions! Oui, ce moment dans le temps aura toujours une place spéciale dans mon cœur, continuez à frapper! «

Réalisé par Overlord’s Julius Avery et produit par Sylvester Stallone et Braden Aftergood d’après un scénario de Bragi F. Schut, samaritain sonne le véhicule parfait pour le Rambo étoile. L’histoire suit un jeune garçon qui part à la recherche d’un super-héros mythique qui aurait disparu après une bataille épique il y a vingt ans.

Euphorie l’acteur et jeune prodige de la boxe Javon « Wanna » Walton jouera aux côtés de Sylvester Stallone dans le rôle principal, l’acteur et le boxeur se rendant sur les réseaux sociaux au début de cette année pour annoncer son implication et son enthousiasme à travailler aux côtés de la légende de l’action. Les autres membres de la distribution incluent Martin Starr, star de la comédie de HBO Silicon Valley ainsi que la comédie En cloque et sortie MCU Spider-Man: retour à la maison. L’acteur Pilou Asbæk, surtout connu pour son rôle d’Euron Greyjoy dans Le Trône de Fer, Dascha Polanco, qui a joué Dayanara Diaz sur Netflix Orange est le nouveau noir, et enfin le match de Ender et Les rois de l’été étoile Moises Arias.

samaritain est basé sur une idée originale et un scénario de Salle d’évasion l’écrivain Bragi F. Schut. Après avoir été annoncé comme directeur du projet, Avery était impatient de déclarer son enthousiasme, en particulier lorsqu’il s’agit de travailler avec Sylvester Stallone. « Sly est un de mes héros, je suis incroyablement ravi de travailler avec un acteur aussi emblématique sur ce projet très spécial avec Balboa Productions et MGM », avait-il déclaré à l’époque.

Bien que peu de matériel marketing ait été publié, ce que nous avons vu dans les images de tournage montre que Sylvester Stallone a l’air ensanglanté, meurtri et semble très mal porté. Loin et loin du genre de super-héros auquel vous pourriez vous attendre. Le film a été décrit comme « Une nouvelle version sombre du genre des super-héros » et devrait offrir une pause rafraîchissante avec les mondes de DC et Marvel. Le film sera le premier véhicule vedette de Stallone depuis la renaissance critiquement méprisée de Rambo dans Rambo: dernier sang, qui malheureusement a valu à l’acteur quelques nominations aux Razzies aux côtés de la sauvagerie critique.

Tournage sur samaritain a été initialement interrompu en mars et a maintenant été repoussé d’une date de sortie du 11 décembre 2020 au 4 juin 2021. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Sylvester Stallone.

