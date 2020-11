Sylvester Stallone rejoint le casting de « The Suicide Squad » de James Gunn.

Le réalisateur James Gunn a révélé que l’acteur légendaire Sylvester Stallone sera présenté dans son prochain film, La brigade suicide. Leon Bennett / Getty Images «J’adore toujours travailler avec mon ami @officialslystallone et notre travail aujourd’hui sur #TheSuicideSquad n’a pas fait exception», a écrit Gunn sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine. «Bien que Sly soit une star de cinéma emblématique, la plupart des gens ne savent toujours pas de quoi il s’agit un acteur incroyable que ce gars est. « Ce n’est pas la première fois que Gunn et Stallone travaillent ensemble. En 2017, Gunn a choisi Stallone pour jouer Stakar Ogord dans Gardiens de la Galaxie Vol 2. «Travailler avec cet incroyable directeur sur ce projet étonnant a fait de cette année une année incroyable», a écrit Stallone sur Instagram. «Je suis un homme très chanceux d’être entouré d’un tel talent.!» La brigade suicide Le film du même nom de David Ayer en 2016, mettant en vedette Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto, etc. Le script de Gunn est basé sur la bande dessinée de John Ostrander, mais ne le suivra probablement pas complètement. Il a récemment déclaré que « tout peut arriver » en ce qui concerne les personnages qui mourront dans le film très attendu. Il a également déclaré qu ‘«aucun personnage n’était protégé par DC». Le film devrait sortir le 6 août 2021. [Via]