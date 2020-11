Sylvester Stallone rejoint la Suicide Squad

James Gunn a annoncé que Sylvester Stallone avait été choisi dans un rôle mystérieux pour le prochain film de DC La brigade suicide. Se rendant sur Instagram, Gunn a publié une photo de lui aux côtés de Stallone, révélant à ses abonnés que le célèbre Rocheux et Rambo l’étoile apparaîtra dans le film.

«J’ai toujours aimé travailler avec mon ami @officialslystallone et notre travail aujourd’hui sur #TheSuicideSquad n’a pas fait exception» James Gunn écrit dans la légende. « Bien que Sly soit une star de cinéma emblématique, la plupart des gens ne savent toujours pas à quel point ce gars est un acteur incroyable. »

Dans son propre post Instagram, Sylvester Stallone a également adressé son casting avec un message de soutien à Gunn. « Travailler avec cet incroyable réalisateur sur ce projet étonnant a fait de cette année une année incroyable. Je suis un homme très chanceux d’être entouré d’un tel talent! » Dit Stallone.

La brigade suicide est plus un redémarrage qu’une suite de la version 2016 du film de David Ayer, mais certains personnages reviennent. Nous savons que Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Captain Boomerang), Viola Davis (Amanda Waller) et Joel Kinnaman (Rick Flagg) seront tous de retour. Pendant ce temps, les nouveaux ajouts à la distribution incluent Idris Elba (Bloodsport), John Cena (Peacemaker), Peter Capaldi (The Thinker), David Dastmalchian (Polka-Dot Man) et Michael Rooker (Savant).

Pour le moment, il n’y a pas encore de mot sur le personnage que Stallone pourrait jouer dans le film. Deadline rapporte qu’il y a des « spéculations » sur le fait qu’il pourrait être la voix de King Shark, un super-vilain hybride requin-humain joué par Steve Agee. Cela semble possible car Agee joue également le rôle du directeur du pénitencier de Belle Reve, John Economos. Bien sûr, si le rôle de Stallone dans La brigade suicide est un rôle de voix, les fans le sauront certainement quand ils l’entendront dès que le personnage parlera à l’écran.

Ce ne sera pas la première fois que Gunn et Stallone travaillent ensemble. Dans Les gardiens de la galaxie Vol. 2, Stallone est apparu en tant que Stakar Ogord, un ravageur impliqué dans une querelle avec Yondu (Michael Rooker). À l’époque, Gunn a également souligné l’importance de ce rôle dans l’univers cinématographique Marvel, notant que c’était leur plan « de voir plus de Stallone » dans les futurs films MCU. On ne sait toujours pas si Stakar reviendra en Les gardiens de la galaxie Vol. 3, mais nous le saurons assez tôt, car Gunn commencera à travailler sur la suite attendue après avoir terminé avec La brigade suicide.

Pendant ce temps, les fans de Stallone ont également pu voir l’acteur légendaire revisiter certains de ses rôles les plus célèbres ces dernières années. Il a repris le rôle de Rocky Balboa en 2018 Credo II, et il a exprimé son intérêt à faire un autre Rocheux film. L’année dernière, il a joué John Rambo dans le thriller d’action Rambo: dernier sang et est apparu dans la troisième tranche du Plan d’évacuation séries. Stallone sera également la vedette de l’année prochaine samaritain, un film sur un ancien super-héros qui aurait disparu et qui est découvert par un jeune garçon. Il sortira en salles le 4 juin 2021 et La brigade suicide sortira le 6 août 2021. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Suicide Squad 2, Suicide Squad