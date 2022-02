Sylvester Stallone réfléchit sur Demolition Man, dit qu’il était en avance sur son temps

Sylvester Stallone a toujours été fan de Le démolisseur. Alors que la réponse critique était un peu mitigée lors de la sortie du film d’action de science-fiction en 1993, Le démolisseur a maintenu un culte au fil des ans et est regardé avec tendresse par de nombreux fans de Stallone comme l’un de ses meilleurs films. C’est une appréciation partagée par l’acteur lui-même.

Sur Instagram, Stallone a partagé une image décrivant Le démolisseur. Le texte sur la photo dit : « En 1993, la plupart des critiques ont qualifié un film unique en son genre de simple film d’action stupide avec des ‘explosions excessives’. Sauf qu’il a intelligemment prédit et plaisanté sur le politiquement correct, la masculinité toxique, les préjugés raciaux, l’hystérie autour de la culture d’annulation, et plus encore. À présent, il est évident que le film était brillant. Mais il n’obtient toujours pas assez de crédit.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai toujours aimé ce film », ajoute Stallone dans la légende. « C’était un grand film d’action merveilleusement réalisé par Marco Brambilla. Et les scénaristes étaient bien en avance sur leur temps. »

Marco Brambilla réalisé Le démolisseur sur un scénario de Daniel Waters, Robert Reneau et Peter M. Lenkov. Le film suit Stallone dans le rôle de John Spartan, un policier gelé cryogéniquement aux côtés de son ennemi juré, le seigneur du crime Simon Phoenix (Wesley Snipes), en 1996. Lorsque Simon est décongelé et s’échappe en 2032, John est également sorti de la glace. pour aider à poursuivre son vieil ennemi. Le film met également en vedette Sandra Bullock et Nigel Hawthorne.

Sylvester Stallone a teasé une suite à Demolition Man





Warner Bros.

Sylvester Stallone a laissé entendre pendant de nombreuses années que Démolisseur 2 était en travaux. Il semblait dire que le film ne se produirait jamais dans une interview de 2006 avec Ain’t It Cool News, exprimant son opinion qu’il était trop tard pour qu’ils fassent la suite. Il a dit que le « navire avait navigué » et qu’il avait d’autres défis qui l’attendaient sur le front des acteurs.

Bien sûr, peut-être faire des suites héritées pour son Rocheux et Rambo franchises dans les années qui ont suivi a rendu l’acteur plus optimiste quant à Démolisseur 2. Plus récemment, il a participé à une session de questions-réponses en ligne en 2020 et a été interrogé sur la possibilité d’un Le démolisseur suite. La réponse qu’il a donnée était très optimiste, suggérant que les roues avaient déjà tourné sur ce projet chez Warner Bros.

« Je pense que ça arrive. Nous y travaillons en ce moment avec Warner Bros. et ça a l’air fantastique, donc ça devrait sortir. Ça va arriver », a déclaré Stallone.

Sly avait clairement de l’espoir à l’époque, mais il n’a fait que pensée que le film se passait signifie que c’était loin d’être une confirmation officielle. Mais cela suggère que Stallone espère faire une suite, mettant essentiellement la balle dans le camp du studio pour que la suite se produise vraiment. Étant donné que le culte est toujours là et que Stallone reste fier du film, Démolisseur 2 est encore une possibilité.





Lee Child était ravi qu’Alan Ritchson ait été choisi pour le rôle d’Amazon Series Reacher L’auteur Lee Child s’est dit satisfait de la dernière itération de Jack Reacher, joué par Alan Ritchson, qui est très fidèle au personnage.

Lire la suite





A propos de l’auteur