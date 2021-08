Sylvester Stallone partage la mise à jour de Rocky IV Director’s Cut et une rare image de Dolph Lundgren

L’année dernière, Sylvester Stallone a annoncé que pendant le confinement, il travaillait sur un nouveau montage de son film de 1985, Rocheux IV, qui devrait être sa coupe définitive du film. Stallone a activement tenu les fans au courant de ses progrès sur le projet et à l’approche de la date de sortie du film en novembre, sa dernière mise à jour comprenait non seulement un peu sur le film, mais une photo de lui-même et de sa co-star Dolph Lundgren qu’il a appelé » très rare » et d’après le son qu’il en avait presque oublié lui-même.

Publier l’image sur Instagram, Sylvester Stallone a commenté que la photo lui rappelait une vieille affiche de combat, puis a discuté de ses dernières informations sur le film, qui impliquaient un mot sur la nouvelle bande-annonce de sa coupe.

« Je suis tombé sur cette photo très rare que je ne l’avais jamais vue auparavant, elle m’a juste rappelé une vieille affiche de combat d’il y a 100 ans », a écrit Stallone. « Eh bien, je viens de voir la NOUVELLE bande-annonce du nouveau film des réalisateurs Rocheux IV. Et à mon humble avis, c’est incroyable. Excellent travail des éditeurs de bandes-annonces ! Cette bataille, avec les nouvelles images, est extraordinaire. Première à Philadelphie le 11 novembre ! »

Écrit, réalisé et mettant en vedette Stallone comme personnage principal pour la quatrième fois, Rocheux IV est sorti en 1985 et probablement l’un des plus pauvres reçus par de nombreux fans et critiques, ce qui a conduit Stallone à vouloir recouper le film maintenant. Le film a vu Rocheux affrontez Ivan Drago (Lundgren) après que Drago se soit battu et ait tué le meilleur ami et ancien adversaire de Rocky, Apollo Creed. Rocky combat Drago en Union soviétique pour venger la mort de Creed et défendre l’honneur de son pays.

La nouvelle version du film tournera sous le titre de Rocky Vs Drago : la coupe du réalisateur ultime et non seulement cela, mais en même temps, un long métrage documentaire détaillant un aperçu des coulisses de la création de la coupe du réalisateur sera également publié, intitulé Continuez à frapper : le présent rencontre le passé. S’exprimant dans des images du documentaire, Stallone a déjà déclaré: « Si vous pouvez revenir en arrière pour recouper votre film, je vous garantis que vous l’aborderez avec une sensibilité et une sagesse, et une confiance, » oh, pourquoi ne l’ai-je pas vu ça avant ?’ Nous avons tous le droit de suivre nos rêves, de nous en tenir à nos croyances, car à la fin c’est tout ce que vous avez et si vous continuez à y croire, vos rêves finiront par se réaliser. »

Avec Stallone prêt à faire sa toute première apparition à la convention avec Arnold Schwarzenegger plus tard cette année, et parler de Les consommables 4 à venir, c’est un bon moment pour les fans de Stallone, et l’icône est toujours celle qui semble plus qu’heureuse de continuer à donner ce que son public demande. Dans cet esprit, alors que Stallone en a peut-être fini avec ses apparitions à l’écran avec Rocky maintenant, ce n’est certainement pas la dernière que nous ayons vu de lui. Rocky Vs Drago : la coupe du réalisateur ultime sortira le 11 novembre.

