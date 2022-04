Sylvester Stallone nomme le moment le plus mémorable de sa carrière

Sylvester Stallone s’éloigne enfin des rôles principaux dans certaines de ses plus grandes franchises de films comme Les consommables et le Rocheux retombées Credomais en repensant à plus de cinq décennies de films, il semble que l’acteur oscarisé ait un moment de tous ses films qui se démarque plus que les autres.

Partageant sur son compte Instagram, Stallone a fait la révélation surprise que travailler sur Rocky Balboale sixième film de la Rocheux franchise, est le point culminant de sa carrière. Considérant Rocheux V n’a pas été reçu avec la même exubérance que ses prédécesseurs, Rocky BalboaL’arrivée de plus d’une décennie plus tard était un risque et un triomphe qui a vu un outsider s’imposer de manière considérable. Stallone a posté une vidéo des coulisses et a écrit :

« J’adore le sixième volet. C’était le défi le plus difficile que j’ai jamais eu. Il a fallu plus de 12 ans pour y arriver. Personne ne voulait le faire. Absolument personne. C’était considéré comme une blague. Mais dans mon cœur, j’ai adoré l’idée et j’ai pensé que si je devais sortir, je veux sortir pour faire ce film. Même si personne impliqué dans les autres productions précédentes ne voulait rien avoir à faire avec ça, et ça s’est finalement fait contre toute attente !!! Quand les gens demandent quel est votre moment cinématographique le plus mémorable. Rocky Balboa, sans aucun doute. C’était le défi ultime. Le premier Rocky était bien sûr incroyable… Mais celui-ci était un rêve presque impossible. J’ai poussé ce rocher en montée pendant 12 longues années contre une négativité écrasante jusqu’à ce que cela se produise finalement… Presque par accident. Un jour, je raconterai toute l’histoire. L’ironie est qu’un Rocky Balboa n’avait jamais été fait, même si personne ne voulait le faire, l’histoire de Creed n’aurait jamais été faite. Mes remerciements à MGM. Alors continuez à frapper ! »

Creed n’aurait pas vu le jour sans Rocky Balboa





Bien qu’il y ait eu beaucoup de doutes sur le sixième Rocheux film à sa sortie, en plus de prouver que ses critiques avaient tort, le film a également provoqué un renouveau du Rocheux franchise, menant à la sortie de la franchise dérivée de Credodans lequel beaucoup de Rocky BalboaLes points de l’intrigue ont été poursuivis.

Credo centré sur le fils illégitime de l’adversaire et ami de Rocky, Apollo Creed, Adonis, interprété par Michael B. Jordan. Les deux premiers Credo les films ont eu du succès à la fois d’un point de vue commercial et critique, prouvant que parfois une histoire n’est pas terminée tant qu’elle n’est pas terminée. Credo 3 est actuellement en train de filmer, avec Jordan agissant également en tant que réalisateur cette fois-ci, tandis que Stallone a esquivé celui-ci après avoir semblé passer le flambeau dans Credo II.





Des photos de plateau récentes ont montré Jordan s’entraînant pour son rôle, avec la co-vedette Jonathan Majors qui apparaîtrait comme le fils de Clubber Lang dans la dernière suite, et en plus, Stallone a taquiné la possibilité d’un Rocheux des séries télévisées préquelles sont également en cours de développement. Il est clair que même si Stallone ne semble plus apparaître dans Lié à Rocky films, il est toujours impliqué dans l’avenir de la franchise.





