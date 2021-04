Sylvester Stallone ne reviendra pas en tant que Rocky Balboa dans Creed III

Il a été récemment confirmé que Michael Jordan reviendrait pour jouer le rôle principal d’Adonis Creed dans Credo III, et l’acteur remplira également le rôle du réalisateur du film. Maintenant, Slyvester Stallone a écrit sur le projet sur Instagram, répondant à un fan qui, bien que Credo 3 se fait, il ne fera pas partie du projet dans le rôle de Rocky Balboa.

« [Creed 3] sera fait mais je ne serai pas dedans. Continuez à frapper. «

L’absence de Rocheux sera vivement ressenti par Credo Ventilateurs. La série est une retombée de la Rocheux films de boxe mettant en vedette Stallone dans le rôle de l’étalon italien Rocky Balboa. Michael B.Jordan joue le rôle principal d’Adonis, fils d’Apollo Creed, l’ancien rival de boxe devenu ami de Rocky.

Credo et sa suite a vu Rocky entraîner Adonis pour devenir le prochain champion du monde de boxe tout en luttant contre ses propres problèmes de santé. La performance de Stallone a été saluée par la critique pour avoir montré un côté vulnérable au personnage mythique de Rocky.

Mais juste parce que Sylvester Stallone semble en avoir fini avec Credo ne veut pas dire qu’il quitte le tout Rocheux franchise derrière. La semaine dernière, l’acteur a publié des images de son carnet sur Instagram et a expliqué qu’il travaillait sur un Rocheux série prequel.

« J’ai commencé ce matin en écrivant un traitement pour une préquelle de Rocky pour le streaming. Idéalement 10 épisodes pour quelques saisons pour vraiment aller au cœur des personnages dans leur jeunesse – Voici une petite partie de la façon dont mon processus d’écriture créative commence … J’espère que ça arrivera – Et puis j’ai eu besoin de me vider la tête alors je suis allé à la pêche … Parlez d’extrêmes!

Le concept de la série semble similaire dans l’esprit à Cobra Kai, qui riffs sur le Karate Kid franchise en montrant ses personnages à une étape différente de leur vie. Compte tenu de la popularité que le Rocheux les films apprécient à ce jour, les fans seraient sans aucun doute très intéressés à voir une série préquelle avec Stallone servant de force créative derrière le projet.

Bien qu’il soit surtout connu pour ses rôles dans les films d’action, Stallone a toujours été l’acteur d’un homme pensant, travaillant sur ses propres scénarios et réalisant certains de ses films. En fait, Stallone a personnellement écrit et vendu le script pour le premier Rocheux film après avoir été découragé par le genre de rôles qui lui étaient offerts à Hollywood en tant qu’acteur jeune et en difficulté.

À l’avenir, il sera intéressant de voir comment le Credo tarifs de franchise sans la présence réconfortante de Rocky aux côtés d’Adonis. La série a réussi à gagner sa propre base de fans avec beaucoup de critiques élogieuses pour l’accompagner. Après avoir combattu le fils d’Ivan Drago Credo 2, les fans espèrent qu’Adonis affrontera ensuite la progéniture de Clubber Lang. Bien que cela n’ait pas la même résonance émotionnelle qu’Adonis combattant le fils du tueur de son père, comme ce fut le cas avec les deux Dragos.

Écrit par Zach Baylin, Credo III devrait jouer Michael B. Jordan et Phylicia Rashad. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment. Les commentaires sur Credo 3 arrivent de JoBlo tandis que le

les commentaires sur la série préquelle Rocky viennent directement de Sly lui-même.

Sujets: Creed 3, Creed, Rocky