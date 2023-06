Sylvester Stallone n’aurait jamais écrit son scénario « horrible » Rocky si son début de carrière avait été plus réussi

Sylvester Stallone a pris son envol à Hollywood grâce au succès de Rocheux en 1978. Selon la star vétéran, cependant, il n’aurait jamais écrit Rocky si sa carrière d’acteur avait été plus réussie dès le début. Tout en discutant de divers aspects de sa carrière avec My Monday Morning de WSJ Magazine, Stallone a commenté son brouillon original « vraiment horrible » de son premier volet oscarisé de la franchise Rocky, et comment il en est venu à l’écrire.







« Si j’avais fait comme je le souhaitais au début de ma carrière, je ne me serais jamais tourné vers l’écriture. Je l’ai fait pour remplir le temps et me sentir créatif, même si l’écriture était vraiment horrible. Ce n’était même pas digne d’une cage à oiseaux. Vous savez ce que je veux dire? Cela ne vaut même pas la peine de doubler une cage à oiseaux. J’ai juste commencé à m’identifier au fait qu’il n’avait presque aucune reconnaissance de son vivant. Permettez-moi de prendre mon voyage et de le mettre dans la métaphore d’un boxeur, parce que c’est ce qu’est la vie. C’est un combat, c’est une bataille. Personne ne se soucie de l’écrivain en difficulté. Tout le monde sait ce que c’est que d’être touché et de vouloir frapper.

Bien sûr, les choses ne se sont pas trop mal passées pour Stallone à la fin, mais il est difficile d’imaginer Stallone sans l’un de ses personnages les plus emblématiques, alors peut-être que tout arrive pour une raison.

Sylvester Stallone continue de développer son héritage

Sylvester Stallone a tout fait à Hollywood. Jouer, écrire, réaliser et produire, et il a maintenant également ajouté son premier rôle principal dans une série télévisée avec la série Paramount + Roi de Tulsa. En ce qui concerne le rôle de Dwight dans cette série, Stallone voulait faire quelque chose qui rendrait le personnage crédible, et la façon dont il l’a fait était de jouer aussi près de lui-même qu’il n’a jamais joué un personnage. Il expliqua:

« La chose la plus difficile à faire lorsque vous agissez n’est pas d’agir, parce que vous vous sentez comme, Oh, je dois agir, c’est ce pour quoi ils me paient. Donc vous avez tendance à en faire trop. La façon dont je parle à vous en ce moment, c’est moi. Et j’ai pensé, OK, et si j’étais un gangster ? Je vous parle et je suis un tueur. Je suis un voleur de banque à plusieurs meurtres, nommez-le, mais j’ai cette personnalité. Je pense que c’est désarmant. J’ai une nature extravertie, un sens de l’humour assez large. J’ai pensé que si je pouvais intégrer cela et emmener les gens dans cette voie, ils iraient, attendez une minute, est-ce une sorte de parodie? »

Roi de Tulsa est actuellement en attente grâce à la grève de l’écrivain WGA, mais Stallone devrait se réaccorder en tant que Dwight dans le futur avec une deuxième saison déjà en production. S’étant éloigné de la franchise Rocky en n’apparaissant pas dans Credo IIIet aussi dire au revoir à Les consommables franchise, ce que Stallone fera ensuite est quelque chose que tout le monde attend avec impatience de découvrir.