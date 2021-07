Sylvester Stallone montre une nouvelle bague pour The Expendables 4

Avec sa nouvelle édition de Rocheux IV terminé, Sylvester Stallone est apparemment de retour au travail sur Les consommables 4. En 2010, la franchise de films d’action a été lancée avec son premier opus avec Stallone réalisant, co-écrivant et jouant un rôle principal aux côtés de plusieurs autres favoris des fans du genre. Deux autres suites suivraient en 2012 et 2014, mais Stallone a été plutôt silencieux ces derniers temps sur le statut d’un quatrième film potentiel.

Jeudi, Sylvester Stallone est allé sur Instagram pour révéler qu’il travaille sur les accessoires pour Les consommables 4. Cela semble suggérer que la pré-production commence officiellement sur le projet ou qu’elle ne peut pas être trop éloignée. En postant une photo en gros plan d’une bague en or ornée d’un crâne, Stallone écrit dans la légende : « Je viens de terminer la conception de la nouvelle bague pour Les consommables 4. C’est un peu lourd, mais ça mettra certainement des muscles au bout des doigts. »

C’est intéressant que Stallone commence à taquiner Les consommables 4 en ce moment. Randy Couture, qui a joué dans chaque épisode de la série depuis l’original, a précédemment déclaré que le projet était sur la bonne voie pour démarrer le tournage à l’automne. Stallone n’a pas abordé publiquement les rumeurs mais s’il commence à taquiner Les consommables 4 encore une fois, il semblerait qu’il puisse y avoir une part de vérité pour eux après tout.

« On dirait que nous allons faire [The Expendables 4], a déclaré Couture sur Le spectacle de Jenna Ben. « Ils s’en donnent à cœur joie depuis quelques années maintenant, mais j’ai récemment appris de mon agent qu’ils travaillaient sur le scénario de [EX4] et ils prévoient de programmer le tournage de Expendables 4 pour l’automne prochain. Je n’ai donc pas encore vu le script. »

Un peu plus de carburant à jeter sur le feu est le fait que Stallone a récemment rencontré Arnold Schwarzenegger, une autre star de la franchise. Plus tôt ce mois-ci, Stallone a publié une photo sur Instagram avec Schwarzenegger, bien qu’il n’ait pas dit pourquoi exactement ils s’étaient réunis. Cela aurait pu être juste pour rattraper leur retard après que la pandémie les ait séparés pendant plus d’un an, mais il est tout aussi possible qu’ils discutaient Les consommables 4.

Une grande partie de l’attrait de Les consommables et ses suites ont été l’impressionnante distribution d’ensemble. Non seulement les films réunissent Stallone et Schwarzenegger, mais ils mettent également en vedette Randy Couture, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren et Terry Crews. D’autres grandes stars de l’action sont apparues tout au long de la série comme Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Wesley Snipes, Steve Austin, Ronda Rousey et Liam Hemsworth, entre autres.

Il a été rapporté l’année dernière que Patrick Hughes devait revenir en tant que directeur de Les consommables 4, même s’il n’était pas clair quand le projet entrerait en production. Aucune date de sortie n’a été officiellement annoncée pour le moment. En attendant, les fans peuvent visionner de nouvelles images de Stallone dans le rôle de Rocky Balboa lorsque Rocky contre. Drago – La coupe du réalisateur ultime est publié le 11 novembre 2021. Stallone a récemment terminé son travail sur le projet, ouvrant la porte à son retour à Les consommables. Cette nouvelle nous vient de Sylvester Stallone sur Instagram.

