Sylvester Stallone jouera dans une émission de téléréalité avec sa famille sur Paramount +

Paramount+

Sylvester Stallone surprend Hollywood avec une nouvelle émission de téléréalité centrée sur le célèbre acteur avec sa femme et ses filles. Plus de détails!

©GettySylvester Stallone et sa famille

Sylvester Stallone rejoint les stars d’Hollywood ayant leur propre émission de téléréalité. Dans ce cas, le protagoniste de rocheux Il sera accompagné de sa famille, sa femme Jennifer Flavin et les trois filles du héros d’action : Sophia, Sixtine et Scarlet. Le programme comportera huit épisodes que vous pourrez voir l’automne prochain via la plateforme de streaming Paramount+.

« Après avoir joué certains des personnages les plus légendaires de l’histoire du cinéma, Sylvester Stallone, trois fois nominé aux Oscars, est prêt à donner aux caméras accès à ce qu’il considère comme le plus grand rôle de sa vie : père »dit le communiqué de presse de la télé-réalité La famille Stallone. Il ajoute également : « Cette nouvelle série mettant en vedette les trois filles, la femme et Stallone lui-même offre une place à la table de l’une des familles les plus célèbres d’Hollywood. »

Stallone entre dans le monde de la télé-réalité

Cette nouvelle émission de téléréalité donnera au public la chance de se rapprocher de la femme de Stallone. Jennifer Flavin est l’un des propriétaires de la marque Serious Skin Care. D’autre part, on peut aussi voir les filles du célèbre interprète. Sophia et Sixtine ont un podcast bien connu intitulé Non ciré. Sixtine et Scarlet s’intéressent toutes deux au monde du jeu d’acteur, cette dernière partageant le casting avec Sly dans Roi de Tulsa. Sophia préfère être loin des flashs d’Hollywood.

Sylvester Stallone poursuivre sa relation avec Paramount+la plateforme où il espère revenir pour la deuxième saison de Roi de Tulsaoù il prête son corps volumineux à Dwight Manfredi, un personnage qui n’est certainement pas loin des caractéristiques personnelles de l’interprète de Rambo à l’exception, bien sûr, du statut de mafieux qu’a ce méchant, qui selon Tomates pourries Il est le protagoniste d’un spectacle avec 79% d’acceptation pour les spécialistes et un solide 91% pour le public.

Le showrunner de Roi de Tulsa, Terence Winteril a dit La variété: « Je pense que c’est une version de Sly que très peu de gens ont vue auparavant. C’est plus proche de la vraie personne que tout ce qu’il a jamais fait, à part les trucs de la mafia bien sûr. Il est très drôle, très intelligent et incroyablement bien lu. Il est sarcastique, autodérision et touchant. Une grande partie de Dwight est en fait tirée du vrai gars. Je ne l’ai jamais vu fléchir ces muscles à l’écran auparavant. ». Vous pouvez regarder cette fiction en attendant la réalité La famille Stallone. Stallone pendant un certain temps!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?