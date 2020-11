Sylvester Stallone joue à James Gunns "La brigade suicide" Avec

Vous ne pouvez pas avoir assez de grandes stars dans le casting, pense le réalisateur de « The Suicide Squad » James Gunn. La liste des acteurs de son prochain film DC comprend des noms comme Margot Robbie, Idris Elba et Viola Davis. Maintenant, un autre est ajouté: Sylvester Stallone.

En fait, le tournage de « The Suicide Squad » était déjà terminé fin février. Le réalisateur James Gunn est actuellement occupé à post-produire l’adaptation de la bande dessinée. Cependant, cela n’empêche pas le cinéaste de laisser tomber une dernière bombe de casting: Gunn révèle via Twitter et Instagram que Sylvester Stallone apparaîtra également dans le film DC. Cette collaboration est aussi une réunion: Stallone a déjà joué un rôle dans « Guardians of the Galaxy Vol. 2 » de Gunn.

James Gunn est ravi de travailler avec Sly

Commentant une photo montrant Gunn et Stallone ensemble sur le tournage de The Suicide Squad, le réalisateur écrit: « J’aime toujours travailler avec mon ami Sylvester Stallone et notre travail sur ‘The Suicide Squad’ aujourd’hui ne fait pas exception Bien que Sly soit une star de cinéma emblématique, la plupart des gens n’ont toujours aucune idée de ce qu’il est un grand acteur. «

Quel rôle joue Sylvester Stallone dans « The Suicide Squad »?

Le fait que Gunn parle de «notre travail aujourd’hui» et que le tournage officiel soit déjà terminé suggère que Stallone assume un rôle pour lequel il n’avait pas besoin d’être devant la caméra en personne. Des revues industrielles telles que Deadline supposent donc que Stallone prête sa voix au personnage de CGI King Shark. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé. Il se pourrait donc également que Stallone ait un petit caméo dans le prochain film en tant que personnage de DC que nous n’avons même pas encore sur le feuillet. Nous sommes ravis!