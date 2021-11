Sylvester Stallone fera partie des Gardiens de la Galaxie vol. 3

Après avoir joué un rôle spécial dans le rôle du chef des contrebandiers Stakar Ogord dans « Guardians of the Galaxy Vol. 2 », la célèbre star de l’action Sylvester Stallone a confirmé son retour dans le troisième et dernier volet de ce groupe de hors-la-loi de l’espace, qui a récemment commencé tournage.

À travers une vidéo partagée via Instagram le vendredi 12 novembre, Stallone a partagé qu’il travaillait avec l’équipe technique du film afin qu’ils puissent capturer son image et la recréer avec VFF juste au cas où il ne pourrait pas assister au tournage dans un proche avenir.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ridley Scott s’en prend aux films de super-héros

Notant que « faire des films est devenu une science », Stallone présente l’équipe de caméras disposées autour de lui qui capturent toutes les expressions faciales possibles sous différents angles pour constituer une base de données numérique à laquelle ils peuvent accéder en cas d’absence.

Malgré la mort de Yondu (Michael Rooker) dans l’épisode précédent, l’une des séquences post-crédit de la bande a anticipé qu’il y avait encore des contrebandiers au service d’Ogord. Y compris Aleta Ogord (Michelle Yeoh), Charile 27 (Ving Rhames), Martinex (Michael Rosenbaum) et Mainframe (exprimé par Miley Cyrus).

Vous pourriez aussi être intéressé par: Scream: le réalisateur du nouvel opus parle de suites possibles

La semaine dernière, James Gunn a finalement confirmé que le film avait commencé à tourner, partageant une photo aux côtés du casting principal, ce qui est confirmé par Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldaña, Pom Klementief et les voix de Bradley Cooper et Vin Diesel. .

L’acteur britannique Will Poulter, connu pour son travail dans la comédie « We are the Millers », la trilogie d’action jeunesse « Maze Runner » ou encore le film interactif Netflix « Black Mirror : Bandersnatch », sera chargé d’interpréter Adam Warock. Le film a une date de sortie prévue pour le 5 mai 2023.