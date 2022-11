Sylvester Stallone explique pourquoi il n’a jamais joué un super-héros majeur

Sylvester Stallone a eu toute une carrière, mais au cours de ses décennies, il a joué des héros gung-ho comme John Rambo et Les consommables’ Barney Ross, il n’a jamais assumé le rôle d’un super-héros majeur, quelque chose qu’il dit est dû à son apparence. Stallone n’est pas étranger aux films de bandes dessinées, mais lorsqu’on lui a demandé d’être presque jeté dans l’original de Richard Donner Superman film, le Rocheux étoile a dit THR:





« Je ne ressemble à aucun personnage de bande dessinée. Comme si je n’aurais jamais pu jouer à The Terminator. Personne ne ferait un robot avec une bouche tordue et une voix qui ressemble à un porteur. Ça ne marche tout simplement pas. Mais oui. Qui était le gars que Sam Jackson a fini par jouer ? Ouais. Je pensais que j’aurais pu faire quelque chose comme ça, où je ne suis pas le gars principal.

Stallone a joué des personnages qui ne sont «pas le gars principal» à la fois dans l’univers cinématographique Marvel et dans l’univers DC, et il a joué le rôle principal dans un film de super-héros discret. samaritaindonc bien qu’il n’ait jamais été choisi pour des rôles comme Batman ou Superman, cette « bouche tordue » a livré de nombreuses lignes emblématiques dans les autres rôles qu’il a joués au cours des cinq dernières décennies.

Dans quels films de super-héros Sylvester Stallone a-t-il joué ?

Malgré ses réserves quant à l’idée de jouer l’homme principal en tant que super-héros épuré, Stallone a fait sentir sa présence dans un certain nombre de grands films de bandes dessinées. Stallone est apparu dans tous les gardiens de la Galaxie films, jouant Starhawk et malgré l’apparence n’étant pas beaucoup plus qu’un rôle de camée, il apparaîtra également dans l’année prochaine Les Gardiens de la Galaxie Tome 3.

En plus de cela, Stallone a eu un impact considérable en tant que voix de King Shark dans James Gunn. La brigade suicide, à tel point que les fans ont immédiatement appelé pour qu’il reçoive son propre spin-off. Avec Gunn à la tête de DC Studios, tout est possible et nous ne pouvons qu’espérer entendre Stallone reprendre ce rôle dans le futur.

En dehors de la DCU et de la MCU, Stallone a joué le rôle principal dans deux films de super-héros moins familiaux. Son premier était de 1995 Juge Drdd, un film qui était une bombe notoire au box-office, mais qui est depuis devenu la définition d’un classique culte. Cette année, il est apparu dans le rôle-titre dans samaritain. Tout à fait dans la même veine « super-héros » que celle de M. Night Shyamalan Incassable trilogie, Samaritain n’est en aucun cas un film flashy sur un mec en cape, et se concentre plutôt sur un garçon de 13 ans qui croit que son voisin est un super-héros qui serait mort des années plus tôt. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées lors de sa sortie cet été, c’était le moyen idéal pour Stallone d’obtenir le rôle principal dans un film de super-héros, ce pour quoi il sent clairement qu’il n’est pas fait pour ça.

Stallone fera-t-il à nouveau une incursion dans le monde des films de bandes dessinées? Qui sait, mais après avoir terminé son rôle dans Les consommables franchise et ayant renoncé à apparaître le Credo films, Stallone pourrait avoir le temps de plonger une fois de plus son orteil dans la piscine des super-héros.