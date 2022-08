Sylvester Stallone et sa femme ont-ils rompu ? Tatouage Cover Up Sparks Divorce Rumeurs

Sylvester Stallone et Jennifer Flavin divorcent après 25 ans de mariage.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 1988 avant de se marier en 1997. Ensemble, ils partagent trois filles, Sophia, Sixtine et Scarlett.

Stallone est également père d’un fils Seargeoh de son précédent mariage avec Sasha Czack. Sage, son fils aîné, qu’il partage avec Starlin Wright, est décédé en 2012.

Jennifer Flavin a demandé le divorce de Sylvester Stallone en Floride.

Selon PEOPLE, Flavin a déposé une requête « pour la dissolution du mariage et d’autres réparations » de l’acteur, 76 ans, vendredi devant un tribunal du comté de Palm Beach, en Floride.

Dans une déclaration à PEOPLE, Stallone a déclaré: « J’aime ma famille. Nous abordons ces problèmes personnels de manière amicale et privée. »

Cette nouvelle fait suite à des rumeurs de séparation après que l’acteur de « Rocky » ait couvert un tatouage dédié à Flavin.

L’acteur de 76 ans spa orté un tatouage du visage de sa femme sur son épaule droite aussi récemment que le 8 août 2022, sur sa page Instagram, mais a depuis été photographié en train de se dissimuler sur la page de son tatoueur.

Maintenant, reposant sur son épaule droite se trouve un tatouage de Butkus, le dogue de taureau de Rocky des films à succès.

Instagram

Attrapant le vent de toutes les rumeurs qui ont circulé autour de la paire, le publiciste de Stallone a tenté d’annuler les rumeurs sur le mariage du couple A-list, affirmant que tout cela était un malentendu sur un rafraîchissement bâclé du portrait de sa femme sur son bras.

« M. Stallone avait l’intention de rafraîchir l’image du tatouage de sa femme Jennifer, mais les résultats n’étaient pas satisfaisants et, malheureusement, irréparables », a déclaré Michelle Bega, la publiciste de Stallone, au Daily Mail. « En conséquence, il a dû couvrir l’image originale avec un tatouage de son chien de Rocky, Butkus. »

Elle a poursuivi en ajoutant que «M. Stallone aime sa famille » et qu’ils sont tous en train de filmer une émission de télé-réalité qui fera ses débuts sur Paramount+.

Flavin a semblé snober Stallone dans un récent post Instagram.

Trois jours après que Stallone a été vu pour la dernière fois en train de bercer le tatouage de sa femme sur son bras droit, l’acteur femme de 54 ans a publié une publication sur Instagram qui, selon de nombreuses personnes, a tiré sur son mari.

La mère modèle d’elle et des trois filles de Stallone, Sixtine, 24 ans, Scarlet, 20 ans et Sophia, 25 ans, a posté une photo où elle a posé avec toutes et a exclu son mari à la fois dans la légende et sur la photo elle-même.

« Ces filles sont ma priorité, rien d’autre n’a d’importance », lit-on dans la légende. « Nous 4 pour toujours. »

Beaucoup de gens pensaient que l’exclusion de Sylvester et la légende indiquant quatre au lieu de cinq signifiaient qu’elle le laissait délibérément de côté.

Histoires liées de YourTango :

Le couple a récemment célébré son 25e anniversaire en mai, où ils ont tous deux publié des messages sur Instagram pour marquer l’occasion.

« Joyeux 25e anniversaire à ma merveilleuse épouse », a-t-il écrit. « Il n’y a pas assez de mots pour décrire ce que cette femme incroyablement dévouée et patiente a signifié pour nos vies et je souhaite seulement qu’ils puissent avoir 25 ans de plus ! »

Flavin a fait sa propre publication pour célébrer, mais l’a depuis supprimée et a cessé de suivre son mari sur Instagram.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.