Sylvester Stallone et sa famille joueront dans Paramount+ Reality Show

La série, baptisée The Family Stallone, suivra Sly, sa femme Jennifer et ses filles Sophia, Sixtine et Scarlet.

Méfiez-vous des Kardashian, car une autre famille de célébrités entre dans la scène de la téléréalité. Il a été officiellement annoncé par Paramount + que la nouvelle émission de téléréalité La famille Stallone devrait commencer à diffuser ce printemps. Par Variété, la série suivra la vie quotidienne de l’acteur vétéran Sylvester Stallone, sa femme Jennifer Flavin Stallone et leurs trois filles, Sophia, Sixtine et Scarlet. La première saison sera composée de huit épisodes.





Vantant l’arrivée de la série dans un communiqué de presse, Paramount + a noté: «Après avoir joué certains des personnages les plus légendaires de l’histoire du cinéma, Sylvester Stallone, trois fois nominé aux Oscars, est prêt à donner aux caméras accès à ce qu’il considérerait comme le plus grand rôle de son durée de vie: papa. Cette nouvelle série mettant en vedette les trois filles, la femme et lui-même de Stallone offre une place à la table de l’une des familles les plus célèbres d’Hollywood.

Flavin est copropriétaire de Serious Skin Care, une marque de bien-être qui vend des soins de beauté et d’autres articles via le réseau de téléachat ShopHQ. La fille aînée, Sophia, n’est pas intéressée à suivre les traces de son père en tant qu’acteur, même si les téléspectateurs apprendront encore un peu à la connaître avec sa présence dans La famille Stallone. Pendant ce temps, Sixtine et Scarlet se sont déjà lancées dans le show business, cette dernière apparaissant même avec le père Sly dans la série à succès Paramount + Roi de Tulsa.

La famille Stallone est produit par Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind, Nadim Amiry, Julie Pizzi, Farnaz Farjam et Jonathan Singer. Les co-producteurs exécutifs incluent Lauren Goldstein, Valana Hunn, Chris Ray et Jason Williams, tandis que MTV Entertainment Studios produit.





Sylvester Stallone devient le visage de Paramount +

Paramount+

Cette nouvelle émission de téléréalité suit Sylvester Stallone qui a récemment rencontré beaucoup de succès sur Paramount + avec l’arrivée de sa série dramatique policière Roi de Tulsa. La série, créée par Taylor Sheridan (Yellowstone), suit Stallone en tant que patron du crime qui crée un nouvel empire à Tulsa après sa sortie de prison. L’émission a été un grand succès pour Paramount +, obtenant une audience très élevée et de bonnes critiques du public. Sa première a même été diffusée sur Paramount Network comme un aperçu spécial pour les téléspectateurs, où elle a également attiré des notes élevées. Ce n’était pas une surprise quand Roi de Tulsa a été renouvelé pour une deuxième saison, il est donc clair maintenant que Stallone devient un pilier de la plateforme de streaming.

La famille Stallone arrivera sur Paramount+ ce printemps. Quant à la deuxième saison de Roi de Tulsaaucune date de première n’a été fixée pour le moment, mais vous pouvez diffuser la première saison maintenant.