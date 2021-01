Sylvester Stallone est un super-héros de la vieille école dans le dernier regard sur Samaritan

L’une des stars d’action les plus emblématiques de tous les temps, Sylvester Stallone, se prépare à jouer un super-héros à part entière dans son prochain film samaritain. Total Film Magazine a récemment publié une nouvelle image du film, ainsi qu’une interview du réalisateur du film, Julius Avery, qui a promis que le film permettra à Stallone de réaliser le genre de scènes d’action qu’il avait l’habitude de jouer à son apogée.

« Nous n’avions pas vraiment de super-héros. Nous n’avions que des héros d’action. Et Sly était la chose la plus proche que nous ayons d’un super-héros. Donc, le mettre dans un film de super-héros? de. C’est un grand film événementiel – nous voyons nos héros botter le cul. Nous allons voir Sly faire des choses qu’il n’a pas faites depuis longtemps, et d’une manière vraiment inventive. Il a 73 ans! Je suis étonné de tout ce qu’il fait. Je vous le dis, la plupart des gars dans la vingtaine ne pourraient pas faire ce que Sly fait dans ce film. «

L’alambic de samaritain spectacles Sylvester Stallone arborant une barbe blanche robuste alors qu’il semble sauver un jeune garçon d’un accident de voiture en poussant une voiture hors de lui. La scène indique que le personnage de Stallone possède une super force, car il tient facilement la voiture d’une main. Ceci est conforme au synopsis publié du film, qui déclare qu ‘«un jeune garçon apprend qu’un super-héros, joué par Stallone, disparu il y a 20 ans, vit à côté de lui».

Comme le note Avery, avant que les univers cinématographiques de super-héros ne deviennent omniprésents, le public avait des gars comme Stallone, Arnold Schwarzenneger et Jackie Chan jouant des personnages avec une capacité surnaturelle à botter le cul. Des personnages comme Rocky et Rambo sont aussi proches des super-héros que possible sans les mettre en capes et collants.

Même en dehors de ces personnages, Stallone n’est pas étranger aux films de bandes dessinées. Il était en lice pour jouer à Superman au début de sa carrière. Bien que ce rôle ne se soit pas concrétisé, Stallone a mis sa propre empreinte sur le personnage de Judge Dredd dans le film de 1995 du même nom. Plus récemment, l’acteur a joué un petit rôle dans la gardiens de la Galaxie franchise en tant que chef de Ravager Starhawk, avec une indication que le rôle sera élargi dans les futurs films.

D’après les regards du film jusqu’à présent, samaritain combinera le mythe des super-héros avec le genre d’action graveleuse et de drame émotionnel qui a fait de Stallone une star au début de sa carrière. Pour les fans de films d’action à l’ancienne, ce sera une occasion bienvenue de voir l’acteur donner des coups de pied à toutes sortes de fesses à l’écran.

samaritain est réalisé par Julius Avery sur un scénario de Bragi F. Schut. Sylvester Stallone produira et jouera dans le film, aux côtés des acteurs Javon Walton, Martin Starr, Pilou Asbæk, Dascha Polanco et Moises Arias. samaritain devrait sortir le 4 juin au Royaume-Uni. Cette nouvelle est née à GamesRadar.

