Sylvester Stallone écrit une émission de télévision Rocky Prequel pour le streaming

Sylvester Stallone a confirmé qu’il travaillait sur une préquelle de l’un de ses personnages les plus emblématiques, Rocheux, avec l’acteur et le réalisateur partageant le pitch sous la forme de quelques notes manuscrites. Bien que le projet en soit clairement à ses tout débuts, il semble que, bien que Stallone dise que le personnage est maintenant à la retraite, Rocky Balboa revient pour un tour de plus.

« C’est peut-être la publication la plus étrange à ce jour. J’ai commencé ce matin en écrivant un traitement pour un Rocheux prequel Pour le streaming. Idéalement 10 épisodes pendant quelques saisons pour vraiment aller au cœur des personnages dans leur jeunesse – Voici une petite partie de la façon dont mon processus d’écriture créative commence … J’espère que cela se produira – Et puis j’avais besoin de me vider la tête alors je est allé pêcher … Parlez des extrêmes! Continuez à frapper mes amis. «

Sorti en 1976, le premier Rocheux a été écrit par et étoiles Sylvester Stallone comme caractère de titre. Dans cette histoire de chiffons à la richesse, Rocky Balboa, un boxeur italo-américain de la classe ouvrière sans instruction et au bon cœur, se voit offrir une chance unique dans sa vie quand on lui demande de combattre le champion des poids lourds Apollo Creed. Dans le but de gagner le respect et la gloire, Rocky saute sur le ring, ignorant la tâche difficile qui l’attend. Rocheux est toujours considéré comme l’un des films sportifs les plus emblématiques de tous les temps, ayant engendré une franchise à succès, qui s’est poursuivie de nos jours sous la forme de Credo.

La première Credo a été libéré en 2015 et continue de Sylvester Stallone Rocheux saga sous une toute nouvelle perspective, présentant au public Adonis, le fils en conflit du champion de boxe Apollo Creed. Adonis Johnson (Michael B. Jordan) n’a jamais connu son célèbre père, décédé avant la naissance d’Adonis. La boxe dans le sang, Adonis cherche Rocky Balboa (Sylvester Stallone) et demande au champion à la retraite d’être son entraîneur. Rocky voit une grande partie d’Apollo dans Adonis et accepte de le guider, même s’il combat un adversaire plus meurtrier que tout ce qu’il a affronté sur le ring. Creed a été salué par la critique, émergeant comme une continuation très digne de la franchise Rocky pour l’ère moderne.

La suite de 2018, Creed 2, poursuit la rivalité Rocky Balboa / Ivan Drago qui a commencé en 1985 Rocky IV, et trouve Adonis acceptant un défi du fils de Drago. Bien qu’il ne soit pas aussi bien accueilli que son prédécesseur, Credo 2 a bien continué le succès de la série de longue date.

Il a maintenant été confirmé que Jordan dirigeait et mettait en vedette un autre épisode de la franchise, Credo 3, avec l’acteur faisant ses débuts en tant que réalisateur. Le scénario est actuellement en cours d’écriture par Keenan Coogler et Zack Baylin sur la base d’un plan de Ryan Coogler. On ne sait pas pour le moment si Stallone reviendra sous le nom de Rocky. Credo 3 a récemment reçu une date de sortie adaptée aux vacances, le 23 novembre 2022.

Stallone a déclaré dans le passé qu’il ne jouerait plus Rocky Balboa en disant: « Cela a été mon privilège ultime d’avoir pu créer et jouer ce personnage significatif. Bien que cela me brise le cœur, malheureusement, tout doit passer … et se terminer. . » Malgré cela, le personnage n’a clairement entendu aucune cloche. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Sylvester Stallone.

