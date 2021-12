Sylvester Stallone dirigera la première série télévisée, Kansas City pour Paramount+

Kansas City vient des scénaristes de Yellowstone et Boardwalk Empire et donne à Sylvester Stallone son premier rôle principal à la télévision à 75 ans.

Sylvester Stallone a peut-être dit au revoir à un certain nombre de ses plus grands rôles de franchise récemment, mais cela ne signifie pas que nous avons vu le dernier héros d’action. Les Rocheux la star est prête à apparaître dans la nouvelle série Kansas City au Paramount+, qui vient des créateurs de Boardwalk Empire et coup actuel Yellowstone. Je viens de terminer le tournage de Les consommables 4 et a également repris son rôle pour le tournage de Les Gardiens de la Galaxie 3, Stallone est aussi populaire et demandé qu’il ne l’a jamais été. Son dernier rôle sera le premier rôle principal de 75 ans dans une série télévisée.

Depuis le début de sa carrière d’acteur il y a des décennies, Stallone a très rarement cessé de travailler, que ce soit en tant qu’acteur, producteur, réalisateur ou scénariste, mais d’une manière ou d’une autre, Stallone n’a jamais joué un personnage principal dans une émission de télévision. Grâce au nombre de plates-formes de streaming proposant désormais de nouveaux contenus et la plupart d’entre elles semblant disposer d’un budget illimité, il semble que vous n’êtes jamais trop vieux pour essayer quelque chose de nouveau, et après avoir récemment exprimé King Shark dans James Gunn’s La brigade suicide, a joué un super-héros dans la sortie prochaine samaritain et a sorti sa nouvelle coupe de Rocheux IV, pourquoi ne devrait-il pas tirer sur pratiquement la seule chose qu’il n’avait pas faite jusqu’à présent ?

Rapporté dans Variety, Stallone jouera Sal dans Kansas City, un patron de la mafia new-yorkais avec des relations mafieuses légendaires qui cherche à ramener sa famille au pouvoir à Kansas City, Missouri. Selon le rapport, la tâche de Sal de rétablir sa famille mafieuse italienne le voit rencontrer « des personnages surprenants et sans méfiance qui le suivent tout au long de son chemin non conventionnel vers le pouvoir ». Alors que Stallone est au sommet de son art en tant que héros d’action armé entouré d’explosions et de mercenaires, en plus d’être un premier rôle majeur à la télévision, le rôle semble être plus un test de ses côtelettes d’acteur plutôt que de simplement fléchir son muscles et puissance de feu.

La série est co-écrite par Taylor Sheridan et Terence Winter, Winter jouant le rôle de showrunner tandis que les deux siègent en tant que producteurs exécutifs. Une salle d’écrivains serait en cours, et Stallone produira également la série avec David C. Glasser, Ron Burkle et Bob Yari. Sheridan a fourni un énorme succès à Paramount+ avec Yellowstone, qui présente actuellement sa quatrième saison et est l’émission la mieux notée de Paramount, et est également à l’origine de la série prequel 1883, qui arrive sur le quai le 19 décembre. Sheridan était également derrière Maire de Kingstown, qui mettait en vedette Jeremy Renner et a été lancé sur la plateforme en novembre.

Winter, quant à lui, est bien connu pour son travail sur le drame basé sur la foule. Les Sopranos, aussi bien que Boardwalk Empire et Vinyle pour HBO, ainsi que son travail d'écriture pour le loup de Wall Street, qui lui a valu une nomination aux Oscars pour son scénario adapté. Avec Winter et Sheridan travaillant ensemble avec un ancien comme Stallone, vous pouvez presque garantir un autre gagnant pour Paramount+.





