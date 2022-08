Sylvester Stallone demande le divorce après 25 ans de mariage

célébrités

Jennifer Flavin a demandé le divorce de Sylvester Stallone après 25 ans de mariage où le couple a eu trois filles et a partagé une vie ensemble. Attention!

© GettySylvester Stallone et Jennifer Flavin

Sylvester Stallone est l’une des grandes mégastars de l’industrie hollywoodienne ayant joué dans des franchises enregistrées dans l’imaginaire populaire telles que Rocheux Oui Rambo en même temps qu’il s’est fait une place dans le genre action comme l’une des bannières de la testostérone les plus profondément enracinées chez les adeptes habituels de ce genre de contenu.

L’acteur et réalisateur a eu une vie de famille solide pendant des années, construite avec Jennifer Flavin. Cependant, cette semaine, la femme de Sylvester Stallone Il a demandé le divorce de la figure hollywoodienne après 25 ans en couple où ils ont construit une maison avec leurs trois filles qui semblait durer éternellement. Malheureusement, ce n’est pas le cas car elle a déposé une demande de séparation devant le tribunal de Palm Beach, en Floride.

Sylvester Stallone se sépare de sa femme

Sylvester Stallone avait déjà émis des soupçons quant à la stabilité avec sa compagne avec Jennifer Flavin quand quelques heures auparavant, il a recouvert d’une autre image un tatouage emblématique du visage de sa femme situé sur ses biceps. Les alarmes sonnèrent et peu de temps après vint la pire des confirmations concernant ce mariage qui dura un quart de siècle.

Le couple séparé a célébré un anniversaire historique plus tôt cette année. « Joyeux 25e anniversaire à ma merveilleuse épouse, » a écrit l’étoile Terres de flic dans un doux hommage Instagram au co-fondateur de Serious Skin Care en mai. « Il n’y a pas assez de mots pour décrire ce que cette femme incroyablement altruiste, dévouée et patiente a signifié pour nos vies et je souhaite seulement qu’il puisse y en avoir 25 autres ! Merci cheri! »ajouté romantique.

Ce n’est pas le premier couple Sylvester Stallone qui était marié à sasha czak de décembre 1974 à février 1985. Ensemble, ils ont accueilli les enfants Sage et Seargeoh en 1976 et 1979, respectivement. Son fils aîné est malheureusement décédé d’une maladie cardiaque en 2012 à l’âge de 36 ans. En décembre 1985, Sly s’est marié Brigitte Nielsensa co-vedette dans la pochoclera Rocheux IV. Ce mariage a duré deux ans.

Le gagnant de Golden Globe pour croire elle a épousé Flavin en mai 1997, moins d’un an après que le couple a accueilli sa fille Sophia en août 1996. Sixtine et Scarlet sont arrivées en juin 1998 et mai 2002, respectivement. Stallone a déclaré sur ses réseaux sociaux : « Je suis un homme très chanceux d’avoir des enfants aussi merveilleux et aimants qui ne m’ont apporté que de la joie. Maintenant, j’aimerais qu’ils arrêtent de grandir aussi haut ! ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂